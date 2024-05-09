Ролик в поддержку акции «Бессмертный полк» показали на Останкинской телебашне

На медиафасаде Останкинской телебашни 9 мая показали ролик в поддержку акции «Бессмертный полк».

В иллюминацию включили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, флаг России, а также надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».

Помимо этого, на фасаде башни содержится информация о том, как можно присоединиться к акции.

Ранее, 8 мая, «Известия» показали проведение акции «Бессмертный полк» в разных странах мира. Жители Турции, Азербайджана, Уганды, Болгарии и Шри-Ланки приняли участие в шествии.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.