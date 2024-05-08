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«Известия» показали проведение акции «Бессмертный полк» в разных странах мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Акция «Бессмертный полк» прошла во многих странах по всему миру. «Известия» показали 8 мая, как жители Турции, Азербайджана, Уганды, Болгарии и Шри-Ланки приняли участие в шествии.

В турецкой Аланье десятки людей прошлись к маяку вдоль моря флагами России и Красной армии и с портретами родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Также в Уганде неравнодушные присоединились к акции. Они вышли на улицы с большим плакатом с надписью «Бессмертный полк».

Кроме того, в Азербайджане люди разных возрастов приняли участие в акции, показав таблички с портретами своих родственников и держа красные гвоздики — цветы, которые дарят ветеранам и возлагают к памятникам и Вечному огню.

В городе Коломбо Шри-Ланки десятки неравнодушных людей тоже присоединились к шествию. Некоторые из участников акции надели георгиевские ленты.

Жители Болгарии также не остались в стороне. Они тоже почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

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8 мая акция «Бессмертный полк» состоялась в одноименной столице республики Панама. Шествие прошло под звуки песни Михаила Исаковского «Катюша», некоторые люди подпевали. Участники пронесли по улице портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны, Знамя Победы, флаги России и Панамы и транспаранты.

Ранее, 6 мая, сотни жителей Мадрида приняли участие в акции «Бессмертный полк», по данным организаторов шествия, в мероприятии приняло участие до 2 тыс. человек. Акция состоялась на бульваре Пасео-дель-Прадо в центре столицы.

До этого, 4 мая, в Австралии более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Акция состоялась в субботу в центре города. Под звуки «Прощания славянки» люди пронесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Красной армии и Австралии.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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