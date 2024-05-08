В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк»

В столице республики Панама прошла акция «Бессмертный полк». Кадрами с места событий делятся «Известия» в среду, 8 мая.

Участники акции пронесли по улице портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны, флаги России и Панамы, знамена победы и транспаранты.

Люди шли по улицам под звуки песни Михаила Исаковского «Катюша», а те, кто знал слова, подпевал.

Ранее, 6 мая, сотни жителей Мадрида приняли участие в акции «Бессмертный полк», по данным организаторов шествия, в мероприятии приняло участие до 2 тыс. человек. Акция состоялась на бульваре Пасео-дель-Прадо в центре столицы.

До этого, 4 мая, в Австралии более 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Акция состоялась в субботу в центре города. Под звуки «Прощания славянки» люди пронесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также флаги Красной армии и Австралии.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.