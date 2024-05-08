9 Мая — День Победы: история и традиции всенародного праздника

Каждый год 9 Мая Россия отмечает один из важнейших праздников в современной истории страны — День Победы. В этот день чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, отдают дань уважения советским солдатам и мирным гражданам, погибшим в страшные военные годы. «Известия» рассказывают об истории этого торжества и связанных с ним традициях.

День Победы в 2024 году — история

Великая Отечественная война началась в 1941 году. На рассвете 22 июня фашистская Германия нанесла первые удары по территории СССР. В тот же день советские граждане услышали по радио сообщение о начале войны. Тогда никто еще не знал, что она затянется на 1418 дней и унесет жизни более 20 млн человек.

В 1944 году советские войска перешли к активному наступлению и начали оттеснять немецкую армию с завоеванных территорий. К апрелю 1945 года ожесточенные бои велись уже в Берлине, однако сдаваться нацисты не желали. Столица Германии была серьезно укреплена: улицы изрыты окопами, в каждом доме мог притаиться враг, а метро использовали для незаметного перемещения сил. Мощная линия обороны была выстроена и в ближайших к Берлину населенных пунктах, а также на каналах, реках и железных дорогах, ведущих в город.

Берлинская наступательная операция дорого обошлась Советскому Союзу. Красная армия потеряла более 78,2 тыс. человек, свыше 274,1 тыс. военнослужащих получили ранения. Тем не менее 1 мая над зданием Рейхстага уже развевалось Знамя Победы, а на следующий день остатки гарнизона, защищавшего город, сдались в плен.

Договор о капитуляции Германии подписывали дважды. Первый раз — 7 мая во французском городе Реймс. На документе стоят подписи советского генерал-майора Ивана Суслопарова и американского генерал-лейтенанта Уолтера Смита. Однако 8 мая верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин потребовал подписания другого договора, так как считал, что акт о капитуляции гитлеровских сил должен быть заключен на родине нацизма.

Второй договор был подписан в немецком городе Карлсхорст 8 мая в 22:43 по местному времени. В Москве на тот момент было уже 00:43 следующего дня. Со стороны СССР капитуляцию фашистской Германии принимал маршал Георгий Жуков.

Советские граждане узнали о долгожданной Победе 9 мая в 02:10 мск. Радостную новость сообщил по радио диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Страну захлестнула общая волна ликования. Люди выходили на улицы, повсюду были слышны песни и радостные возгласы. Вечером того же дня в Москве прогремел грандиозный салют: в освещенное прожекторами небо было выпущено 30 залпов из 1000 орудий.

Указ о признании 9 Мая Днем Победы Президиум Верховного Совета СССР подписал еще до вступления в силу договора о капитуляции Германии. Праздник также был объявлен выходным днем. Однако первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны состоялся в Москве только в июне 1945 года. Принимал его маршал Жуков, а расчетами командовал маршал Константин Рокоссовский. Сталин наблюдал за мероприятием с почетной трибуны. В завершение парада советские войска бросили на помост перед мавзолеем 200 нацистских знамен, которые позднее раздали в коллекции музеев по всей стране.

В первые три года День Победы оставался государственным выходным, однако затем он снова стал рабочим. Праздник продолжали отмечать концертами, торжественными митингами и возложением цветов, однако проходили они с гораздо меньшим размахом.

Ситуация изменилась в 1965 году, в 20-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Тогда Президиум ВС СССР объявил 9 Мая нерабочим днем. Юбилей также ознаменовался выпуском памятных медалей и утверждением звания «Город-герой». Впервые с 1945 года на Красной площади состоялся масштабный парад с участием военной техники, а вечером в эфир телевидения и радио вышла программа «Минута молчания», посвященная всем, кто погиб за четыре года войны.

До 1995 года парады в День Победы проводились только в круглые даты. После этого они стали ежегодными, а с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника.

День Победы в 2024 году — традиции

В современной России 9 Мая — выходной праздничный день. Жители всех регионов несут цветы к памятникам и мемориалам. Традиционно к ним возлагают красные гвоздики и венки. В Москве президент и другие официальные лица приносят букеты к Могиле Неизвестного Солдата.

Уважение к погибшим военнослужащим и мирным жителям выражают минутой молчания. В 18:55 на несколько минут тишина воцарится и в эфире большинства российских телеканалов. Таким образом, каждый может почтить память тех, кто отдал жизнь ради мирного неба.

Одним из главных символов Дня Победы является георгиевская лента. Ее принято носить на левой стороне груди, рядом с сердцем, но в праздник увидеть ее можно практически везде — на сумках, автомобилях, велосипедах, рекламных билбордах. Свое название этот атрибут торжества получил в честь ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II в 1769 году. Согласно одной из версий, черно-оранжевые полосы символизируют порох и огонь. С 2005 года в России ежегодно проходит акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.

Ключевое событие Дня Победы — традиционный парад на Красной площади. В 2024 году он начнется в 10:00 мск. В нем примут участие свыше 9 тыс. человек и более 70 единиц техники. Среди тех, кто пройдет торжественным маршем в сердце Москвы, будут и бойцы из зоны спецоперации.

Также 9 Мая проводится акция «Бессмертный полк» — масштабное шествие, участники которого торжественно несут портреты родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Впервые оно состоялось в 2007 году в Тюмени. С тех пор к акции присоединились миллионы людей по всей России и за рубежом. Однако в 2024 году очное шествие было отменено из-за угрозы общественной безопасности. Вместо этого фотографии фронтовиков появятся на общественном транспорте и городских экранах, а также в онлайн-трансляциях.

День Победы в 2024 году — как отмечают в разных странах

День Победы празднуют не только в России, но и в других странах, сражавшихся против фашистской Германии. Во многих государствах его отмечают 8 мая. Расхождение в датах возникло из-за разницы часовых поясов. Договор о капитуляции был подписан в 22:43 по местному времени, из-за чего для Европы Победа наступила поздним вечером 8 мая, а для СССР — ночью 9 мая.

В Германии 8 мая называют днем освобождения. Торжественных мероприятий и парадов в этот день не проводят, но жители Берлина и ветераны возлагают к мемориалам венки, а у здания Рейхстага собираются люди, чтобы спеть военные песни и отметить победу над фашизмом.

В США 8 мая отмечают День Победы в Европе. Однако за исключением круглых дат его празднуют без особого размаха. Гораздо большей популярностью у американцев пользуется национальное торжество — День капитуляции Японии 2 сентября.

Голландия и Дания отмечают День Победы раньше всех — 5 мая. Именно в этот день в 1945 году эти страны были освобождены от фашистской оккупации. Праздник сопровождается памятными мероприятиями и народными гуляньями.

Вместе с Россией 9 мая День Победы встречает Белоруссия. В праздник жители крупных городов принимают участие в гуляньях, митингах и шествиях, которые завершаются праздничным салютом.

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