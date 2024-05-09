С Днем Победы – 2024: советские открытки и душевные картинки

В России 9 мая отмечается 79-я годовщина Великой Победы. В этот праздник, который является выходным днем, чествуют ветеранов и чтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый год россияне поздравляют друг друга с торжеством, отправляя открытки и теплые поздравления. «Известия» подготовили подборку открыток советских времен, а также красивые картинки с надписями, которыми можно поделиться с близкими.

Открытки времен СССР с Днем Победы

Война продолжалась почти четыре года и завершилась полным разгромом фашистских войск. Май 1945 года Советская армия встретила в Берлине. Наступательная операция, которая началась в середине апреля, завершилась менее чем через месяц — 2 мая. А уже поздно вечером 8 мая — 9 мая по московскому времени — был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

О долгожданной победе гражданам сообщил диктор Юрий Левитан, чей голос известен всем фронтовикам: «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена», — зачитал он сообщение Совинформбюро.

Незадолго до этого был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. Праздничные мероприятия проходили по всей стране. Люди массово выходили на улицы, обнимали и поздравляли друг друга. Многие из них не могли сдержать слез.

Еще в войну в обиход вошли письма на специальных бланках, которые стали первыми прототипами поздравительных открыток с 9 Мая. Уже ближе к окончанию сражений на них стали появляться цветы и салют как предвестники скорой победы.

После мая 1945 года на них красовались надписи «С победой над Германией!», а немного позже — «С победой над Японией!» в честь подписания акта о капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны.

Особую популярность открытки стали набирать к 20-летию Дня Победы. Основным их символом стала цифра «9». Она изображалась в виде ленты или ветвей цветущей сирени. Вторым по количеству изображений стал орден Великой Отечественной войны.

В 70–80-х годах, когда открытки печатали огромными тиражами, главным героем был солдат, воин-освободитель. Но изображался он уже без винтовки. Также популярными были георгиевские ленты, красные гвоздики, голуби мира, города-герои и, конечно, изображение бойца, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.

С Днем Победы 9 Мая: лучшие картинки

И сегодня открытки на День Победы служат проводником самых светлых чувств — уважения и признательности к воинам, освободившим мир от фашизма. А с развитием современных технологий появилась возможность отправлять не только печатные, но и анимированные или музыкальные открытки.

Кроме того, сейчас совсем не обязательно идти на почту. Поздравление можно отправить по электронной почте, в соцсетях или мессенджерах. Однако некоторые до сих пор предпочитают отправлять открытки с праздником Победы по почте.

Эта традиция, которая была свойственна нашим бабушкам и дедушкам, снова возвращается. Ведь ничто так не передает глубину чувств как собственноручно подписанное поздравление, особенно для ветеранов и представителей старшего поколения.

Помним, гордимся: открытки и картинки с надписями и пожеланиями

С каждым годом участников Великой Отечественной войны остается всё меньше. Задача потомков — хранить память о героическом подвиге наших дедов и прадедов, который они совершили во имя свободы и мира на Земле.

В этот великий для всей страны день ветеранам желают праздничного весеннего настроения, здоровья, благополучия, долгих лет жизни. А также говорят спасибо за мирное небо и новый цветущий май.

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото РИА Новости, Максима Блинова, Ильи Наймушина и Ильи Питалева.