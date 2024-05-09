Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку РФ
Политика
Путин отметил внимание президента Гвинеи-Бисау к развитию контактов с РФ
Общество
В Твери прошел марш студентов Академии МЧС России в День Победы
Мир
Washingon Post отметила триумфальную атмосферу на параде Победы в Москве
Общество
Тысячи человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Москве 9 Мая
Армия
РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием
Мир
Сбежавшего из Польши в Белоруссию судью Шмидта лишили иммунитета
Мир
Экс-глава МИД Австрии поздравила россиян с Днем Победы
Мир
Дипломаты РФ зажгли на здании в Нью-Йорке число 79 в честь годовщины Дня Победы
Общество
Танк Т-70 времен ВОВ прошел своим ходом по центру Мелитополя в День Победы
Мир
Сотрудники посольства России в Латвии возложили цветы к мемориалам ВОВ в Риге
Мир
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Политика
Песков назвал необходимым для РФ отстаивать правду о Второй мировой войне
Политика
Путин проводит переговоры в узком составе с президентом Кубы в Кремле
Мир
Посол Израиля в РФ заявила, что ее страна никогда не откажется праздновать 9 Мая
Общество
В ДНР и ЛНР провели автопробег в честь Дня Победы
Сюжет:

В Милане и Неаполе прошли шествия «Бессмертного полка»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В итальянских Милане и Неаполе 9 мая отметили 79-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли шествия «Бессмертного полка», а также другие памятные акции.

В руках участники шествия держали российские триколоры, флаги СССР, а также фотографии своих близких, участвовавших в войне.

«Сегодня, 9 мая, мы находимся в Милане на кладбище Маджоре и пришли отметить великий праздник нашей страны — 9 Мая, День Победы», — рассказал координатор «Бессмертного полка» Роман Горский.

По его словам, пришли общественники, дипломаты, патриоты, те, кому небезразличен этот праздник. Он отметил, что сейчас задачей молодого поколения стала защита подвига предков.

Акция прошла при участии генерального консульства Российской Федерации в Милане и православного духовенства. Колонны прошли маршем до памятника советским и итальянским партизанам, где состоялся памятный митинг и импровизированный концерт.

В Галерее Принца Неаполя также прошла акция «Бессмертный полк», где собрались все желающие почтить память своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны — и отдать дань героизму воинов Красной армии. Перед началом мероприятия была проведена акция «Георгиевская лента», также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Мероприятие открылось приветственными речами посла России в Италии Алексея Парамонова, почетного консула Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво, координатора «Бессмертного полка» города Неаполя Светланы Нестеренко, президента легендарной ассоциации «Максим Горький» Луиджи Марино, настоятеля прихода в честь апостола Андрея Первозванного Неаполе иерея Михаила Поваляева, профессора политологии Неаполитанского университета Винченцо Гули.

С отдельным призывом объединить усилия между странами в борьбе с нацизмом выступил председатель комитета по социальной поддержке движения Сопротивления Неаполя Игор Папалео.

Участники мероприятий исполнили песни «Священная война» и «Катюша», ставших одними из символов победы СССР в Великой Отечественной войне.

Живая память: в России отметили День Победы
Торжественные мероприятия проходят по всей стране

Акция «Бессмертный полк» прошла и в Берлине, участники шествия также спели песню «Катюша». Шествие состоялось в Ереване и Хайфе.

В тот же день на такую акцию в столице Сербии Белграде вышли более 1 тыс. человек. Российские и сербские военнослужащие возложили венки к посвященному ВОВ мемориалу, а посол РФ в Сербии Геннадий Можаев назвал День Победы великим праздником.

В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах. В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024