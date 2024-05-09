В Милане и Неаполе прошли шествия «Бессмертного полка»

В итальянских Милане и Неаполе 9 мая отметили 79-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошли шествия «Бессмертного полка», а также другие памятные акции.

В руках участники шествия держали российские триколоры, флаги СССР, а также фотографии своих близких, участвовавших в войне.

«Сегодня, 9 мая, мы находимся в Милане на кладбище Маджоре и пришли отметить великий праздник нашей страны — 9 Мая, День Победы», — рассказал координатор «Бессмертного полка» Роман Горский.

По его словам, пришли общественники, дипломаты, патриоты, те, кому небезразличен этот праздник. Он отметил, что сейчас задачей молодого поколения стала защита подвига предков.

Акция прошла при участии генерального консульства Российской Федерации в Милане и православного духовенства. Колонны прошли маршем до памятника советским и итальянским партизанам, где состоялся памятный митинг и импровизированный концерт.

В Галерее Принца Неаполя также прошла акция «Бессмертный полк», где собрались все желающие почтить память своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны — и отдать дань героизму воинов Красной армии. Перед началом мероприятия была проведена акция «Георгиевская лента», также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Мероприятие открылось приветственными речами посла России в Италии Алексея Парамонова, почетного консула Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво, координатора «Бессмертного полка» города Неаполя Светланы Нестеренко, президента легендарной ассоциации «Максим Горький» Луиджи Марино, настоятеля прихода в честь апостола Андрея Первозванного Неаполе иерея Михаила Поваляева, профессора политологии Неаполитанского университета Винченцо Гули.

С отдельным призывом объединить усилия между странами в борьбе с нацизмом выступил председатель комитета по социальной поддержке движения Сопротивления Неаполя Игор Папалео.

Участники мероприятий исполнили песни «Священная война» и «Катюша», ставших одними из символов победы СССР в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк» прошла и в Берлине, участники шествия также спели песню «Катюша». Шествие состоялось в Ереване и Хайфе.

В тот же день на такую акцию в столице Сербии Белграде вышли более 1 тыс. человек. Российские и сербские военнослужащие возложили венки к посвященному ВОВ мемориалу, а посол РФ в Сербии Геннадий Можаев назвал День Победы великим праздником.

В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах. В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.