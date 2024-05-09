Парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России

В Петропавловске-Камчатске 9 мая прошел парад Победы и открыл начало празднований Дня Победы в России. «Известия» показали кадры с места события.

На параде присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла.

Военные прошли строевым шагом в центре города. Также в честь 79-й годовщины Дня Победы и погибших воинов военные произвели залпы выстрелов из оружия. Парад в честь Дня Победы прошел и в Южно-Сахалинске.

Ранее, 8 мая, сообщалось о том, что в Москве провели мини-парад для ветерана ВОВ адмирала Свет Саввича Турунова. Участнику Великой Отечественной войны вручили памятные подарки и цветы. Представители «Юнармии» прошли перед адмиралом колонной и исполнили для ветерана песни.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.