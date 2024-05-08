В Москве волонтеры провели мини-парад для ветерана ВОВ адмирала Турунова

Волонтеры, активисты движения «Юнармия», а также представители ведомств в преддверии Дня Победы провели мини-парад для ветерана, адмирала Свет Саввича Турунова. Импровизированный концерт прошел на улице 1-й Миусской в Москве 8 мая.

Как следует из видеокадров, участнику Великой Отечественной войны вручили памятные подарки и цветы. Представители «Юнармии» прошли перед адмиралом колонной и исполнили для ветерана песни.

«Мы вас любим!» — прокричали юнармейцы в адрес ветерана.

В ответ он пожелал им больших успехов в делах, учебе и в жизни.

«Счастливого вам жизненного пути», — пожелал он.

Школьники пригласили Турунова на последний звонок, ветеран пообещал прийти.

Ранее в среду сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск Вооруженных Сил (ВС) РФ поздравили проживающих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

Участники мероприятия по благодарили ветеранов за вклад в борьбе с фашизмом.

Ранее, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.