Военнослужащие группировки войск «Восток» и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск Вооруженных Сил (ВС) РФ поздравили проживающих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Об этом 8 мая сообщили в Минобороны.

Представители городского военного комиссариата и отрядов движения «Юнармия» присоединились к поздравлениям.

«Для меня это очень важно, так как я — юнармеец, и историю наших ветеранов узнавать очень важно», — поделилась юнармеец Анастасия.

Участники мероприятия благодарили ветеранов за вклад в борьбе с фашизмом, а военнослужащие заверили их, что с гордостью продолжают их дело и доведут его до конца. Они также исполнили для них стихи и песни военных лет.

«Нам выпала честь поздравить ветеранов. Без них не было бы нас. Я очень благодарен им», — сказал один из военнослужащих.

Кроме того, ветеранам передали продуктовые наборы и «фронтовые» сухие пайки. Ветераны, многим из которых исполнилось уже более 100 лет, с большой радостью принимали поздравления и подарки от военнослужащих.

«Посадку сделал, всё нормально. Второй вылет: немцы около лесополосы, за ней сели. Меня вызвали, чтобы бомбить их, обстрелять. Только прилетел, а взлетную полосу зенитка обстреливает, снаряд разрывается в самолет и мне в голову. Осколок застрял, я с этим осколком еле посадил самолет», — рассказал про свои воспоминания ветеран Степан Волошин.

Ветераны в ответных словах благодарили гостей и выразили полную поддержку целям и задачам специальной военной операции.

«Столько нам было внимания, что аж неудобно. Какая наша сила богатая такими войсками, таким достоинством, что смотришь, и душа радуется. Что у нас такие войны, что у нас все послушные», — поделилась ветеран Тамара Федченко.

На данный момент в Мариуполе проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них второй раз пережило ужасы войны в 2022 году, когда боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили эвакуацию из города гражданских лиц, используя их в качестве живого щита при освобождении нашими войсками Мариуполя.

Ранее, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

4 мая военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск с юнармейцами поздравили с наступающим Днем Победы проживающего в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) ветерана Великой Отечественной войны — Василия Никифоровича Попова.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.