Живая память: в России отметили День Победы

Сегодня, 9 мая, в России отмечают главный государственный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоялся традиционный военный парад на Красной площади. Торжественные мероприятия проходят по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Подробности — в галерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
На параде выступил президент России Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что в настоящее время Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По Красной площади также прошли участники спецоперации. Во главе строя — подполковник Евгений Хабаров, в составе расчета семь Героев России и 24 кавалера ордена Мужества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Открывал парад военной техники легендарный танк Т-34
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Штурмовики Су-25 пролетели над Красной площадью в ходе парада Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Состоялся парад и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Новосибирске на военном параде на площади Ленина появился бронетранспортер БТР-82АМ
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Казани военный парад состоялся на площади Тысячелетия
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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде, посвященном 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Также в Санкт-Петербурге установили платформу с театрализованной постановкой по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Москве торжества проходят и на Поклонной горе. Основная часть мероприятий в столице бесплатна для посещения
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Фото: РИА Новости
В Луганске поздравить ветеранов у мемориала Славы в сквере Героев приходили дети
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
По пути от центральной трибуны на Красной площади вдоль стен Кремля по направлению к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Путин успел коротко переговорить с военными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
Корреспондент «Известий» пообщался с ветеранами на параде в Каспийске в Дагестане
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Прошло возложение цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь» в сквере Воинской славы в Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Мероприятия, посвященные 9 Мая, каждый год посещает Геннадий Моргунов — ветеран Великой Отечественной войны, участник многих тяжелейших сражений, в том числе за Прагу и Берлин. Заслуженный ветеран Нижегородской области
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Как указал Путин, День Победы россияне встречают в условиях проведения СВО. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои, подчеркнул президент
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