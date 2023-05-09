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Корреспондент «Известий» показала празднование Дня Победы в Мелитополе

С нами навсегда: Россия празднует День Победы

По всей стране чествуют ветеранов и вспоминают героев
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Военнослужащие на церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина, на площади Славы в Южно-Сахалинске
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Россияне празднуют 78-ю годовщину Великой Победы. По всей стране идут парады, шествия, митинги, народные гуляния. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Tatiana Meel
Празднование Дня Победы во Владивостоке
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Принимающий парад начальник Новосибирского высшего военного командного училища, генерал-майор Сергей Марковчин во время военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Начальник Новосибирского высшего военного командного училища, генерал-майор Сергей Марковчин принимает парад в Новосибирске
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Воспитанники раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа на акции «Бессмертный полк» в поселке Местечко Раифа Зеленодольского района
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Воспитанники раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа на акции «Бессмертный полк» в поселке Местечко Раифа Зеленодольского района Татарстана
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Участники военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске
Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин
Участники военного парада в Якутске
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Празднование Дня Победы в селе Санино Владимирской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Празднование Дня Победы в селе Санино Владимирской области
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Празднование Дня Победы в селе Санино Владимирской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Участники акции «Бессмертный полк» во Владимирской области
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Празднование Дня Победы в селе Санино Владимирской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Военнослужащие со Знаменем Победы и российским флагом в селе Санино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Участница акции «Бессмертный полк» в Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Празднование Дня Победы в Севастополе
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Парад в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Парад Победы в Санкт-Петербурге
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Участники, в том числе президент России Владимир Путин, присутствуют на военном параде в День Победы, посвященном 78-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, на Красной площади в центре Москвы
Фото: REUTERS/Sputnik/Gavriil Grigorov
Президент России Владимир Путин и участники парада на Красной площади в Москве
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Парад на Красной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Юная зрительница наблюдает за парадом на Красной площади
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Комплексы ЯРС на параде в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Комплексы «Ярс» на параде в Москве
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Парад в Москве
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Марш военнослужащих на Красной площади
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Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» на военном параде представлен впервые
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат», впервые представленный на военном параде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Военнослужащие на Красной площади
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Парад на Красной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Участники парада Победы в Москве
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Ветераны, приглашенные на парад в качестве зрителей
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Ветераны в Парке Горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Празднование Дня Победы в московском Парке Горького
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Ветераны в Парке Горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Ветераны на празднике в Парке Горького
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Участники акции «Свеча памяти» зажигают лампады у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке. Акция прошла накануне ночью
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Накануне ночью участники акции «Свеча памяти» зажгли лампады у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке. Этот мемориал посвящен памяти жертв массовой казни гражданского населения немецкими оккупационными властями во время Второй мировой войны
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Церемония возложения цветов к Вечному огню у памятника «Братское кладбище» в Мелитополе
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Церемония возложения цветов к Вечному огню у памятника «Братское кладбище» в Мелитополе
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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