«Страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев»

Против России вновь развязана война, но страна способна обеспечить свою безопасность и защитить жителей Донбасса. С таким заявлением Владимир Путин выступил на военном параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом президент подчеркнул: для РФ нет недружественных народов — ни на Западе, ни на Востоке. Все россияне хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным. О том, как прошел главный парад года и кто в нем участвовал, — в материале «Известий».

Память о защитниках

В 2022 году, спустя два с половиной месяца после начала российско-украинского конфликта, на главный парад в Москве не был приглашен ни один зарубежный лидер. На этот раз исключение сделали для руководителей постсоветских стран — в столицу приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Сама же парадная церемония по сравнению с прошлым годом особых изменений не претерпела. В 2022-м в Москве была отменена воздушная часть парада — сказались погодные условия. В нынешнем году ее тоже решили не проводить. Заранее об отмене официально не сообщалось, однако в прошедших в апреле и мае репетициях торжества самолеты и вертолеты участия не принимали. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади будет задействовано более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

9 мая на главной площади страны собрались ветераны, их родственники, высокопоставленные гости и представители СМИ. На центральной трибуне рядом с Владимиром Путиным находились Геннадий Зайцев — советский и российский сотрудник органов государственной безопасности, а также Юрий Двойкин, во время Великой Отечественной войны участвовавший в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.

Президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Основной темой речи главы государства стало противостояние России и Запада. Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, смертоносна и преступна, подчеркнул президент в своем выступлении. Однако западные элиты, заявил он, «по-прежнему твердят о своей исключительности» и провоцируют кровавые конфликты — так, украинский народ стал заложником государственного переворота, организованного из-за рубежа.

— Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, — считает глава государства. — Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.

От участников военной операции на Украине сегодня зависит будущее российской государственности, подчеркнул Владимир Путин. Россия гордится всеми, кто сражается на передовой, под огнем обеспечивает фронт и спасает раненых, заявил президент.

Президент РФ Владимир Путин во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

— Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, — добавил он. — Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас.

При этом для России нет недружественных или враждебных народов — ни на Западе, ни на Востоке, подчеркнул президент. Как и абсолютное большинство людей на планете, россияне хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

Особое внимание Владимир Путин обратил на важность сохранения исторической памяти. Снос мемориалов советским воинам в ряде стран — преступление и надругательство над их подвигами, заявил президент РФ.

— Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним ее в наших сердцах, — сказал он. — Отдаем должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом.

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Напомним, совсем недавно, 5 мая, в польском городе Глубчице демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии. Институт национальной памяти Польши назвал его «пропагандистским объектом».

9 мая в этой же стране произошел еще один инцидент. Когда российский посол Сергей Андреев прибыл возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, его встретили провокаторы, которые потребовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с лацкана пиджака. Из-за их агрессивных действий возложить венок не удалось, и дипломату пришлось покинуть мемориал.

Как заявил «Известиям» Сергей Андреев, после 2014 года и особенно после начала спецоперации польской общественности «очень интенсивно промываются мозги». Большая часть польского народа действительно наполнена идеями, что Россия — это «агрессор», рассказал дипломат.

Однако в мире нет сильнее единства и любви к Родине, как у россиян, заявил Владимир Путин. Сейчас действительно самое главное — найти общий язык, согласился в беседе с «Известиями» и ветеран Великой Отечественной войны Константин Курбаков.

— Мы непобедимы, когда мы едины. Нам всем сейчас нужно бороться за единство населения в нашей стране. Защита Отечества — священная обязанность каждого гражданина России, — считает Константин Курбаков.

По-боевому

В 2023 году парад на главной площади страны прошел, что называется, по-боевому. Для участия в торжественной церемонии не стали отвлекать войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения. На Красной площади практически не было строевых частей — они находятся в зоне СВО либо готовятся к боевым действиям.

Различные рода войск и виды вооруженных сил в Москве представляли в основном курсанты военных учебных заведений. Механизированная часть парада была короче, чем в предыдущие годы. В ней не участвовала техника, которая сейчас находится в боях, например современные танки, боевые машины пехоты и самоходные орудия. Кроме того, не были представлены и перспективные образцы вооружений, которых еще нет в войсках.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков на параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Было принято решение не отзывать никаких частей, не нарушать планы боевой подготовки. Если бригада идет на парад, то она выставляет как минимум половину личного состава. На несколько месяцев они все выпадают из боевой подготовки. То, как прошел парад, говорит о том, что ради показухи никто не жертвует боевыми качествами войск и боевой подготовкой, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Возглавил торжественное прохождение парадных расчетов главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. По традиции первыми по Красной площади прошли воспитанники Военно-музыкального училища имени Валерия Халилова. Именно они задают темп пешим расчетам.

Военнослужащие на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Следом вышли знаменные группы с государственным флагом, Знаменем Победы и знаменем вооруженных сил. Их сопровождал почетный караул 154-го отдельного Преображенского комендантского полка. За ними промаршировали суворовцы, нахимовцы и воспитанники кадетских корпусов.

Затем на площади появились курсанты военных учебных заведений. В этом году их было особенно много: в параде приняли участие представители Общевойсковой академии, Военного университета Министерства обороны, Военной академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии, Академии войсковой ПВО. За ними прошел парадный расчет военнослужащих-женщин.

Следом вышли курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, Военно-космической академии имени Можайского, Балтийского высшего военно-морского училища, Военно-морского политехнического института, Морского корпуса Петра Великого, Академии РВСН имени Петра Великого, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова, Московского пограничного института ФСБ России и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

За курсантами по площади прошел парадный расчет 38-й отдельной железнодорожной бригады. За ними в парадном строю вышли военные полицейские, курсанты Академии гражданской защиты МЧС и бойцы Росгвардии. Следом — парадный расчет казаков. Пешую часть парада по традиции завершили знаменитые кремлевские курсанты, обучающиеся в Московском общевойсковом командном училище.

Всего в параде приняли участие 8 тыс. военнослужащих в 30 парадных расчетах, в том числе 530 участников военной операции.

Парадная техника

В механизированной части было задействовано 125 единиц техники. Открыл ее, как обычно, танк Победы — легендарный Т-34. Он следовал под боевым знаменем 1-й гвардейской танковой армии. За ним под знаменем 16-й отдельной бригады спецназа следовали бронеавтомобили «Тигр» в различных модификациях, а также новейшие бронированные машины «ВПК-Урал» и 3СТС.

За ними на площадь выехал дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской Новороссийской бригады, а также новейшие системы ПВО С-400 «Триумф». После этого прошли баллистические ракетные комплексы «Ярс» — основа стратегических ядерных сил России. Завершили прохождение техники БТР «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил.

Баллистические ракетные комплексы «Ярс» во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После парада Верховный главнокомандующий коротко поговорил с министром обороны Сергеем Шойгу. Далее президент в компании лидеров ряда стран СНГ направился в Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Стоит отметить, что, в отличие от Москвы, в некоторых регионах празднования Дня Победы по соображениям безопасности проходят в усеченном формате. Однако для граждан запланирована альтернативная программа, например концерты, танцевальные вечера и кинопоказы.