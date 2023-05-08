Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Россия не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках». Об этом «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «открыто унижают». «Известия» разбирались, почему затягивается расследование взрывов на газопроводах и кому это может быть выгодно.
«Северный поток» без ответа
В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования, где пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. После публикации расследования РФ потребовала от США разъяснений инцидента.
Однако, как пояснил «Известиям» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов, США не ответили на российский запрос.
— По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим, — уточнил дипломат. — Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем непонятна.
В Пентагоне после появления расследования Херша заявили, что США не имеют никакого отношения к взрывам на газопроводах. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала версию журналиста совершенной ложью и полной фикцией. В Еврокомиссии выводы расследования также назвали спекуляцией.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что полностью согласен с выводами Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северного потока».
«Известия» направили запрос в посольство США в Москве.
Почему затягивается расследование?
Сразу после инцидента Дания, Швеция и Германия запустили национальные расследования произошедшего на газопроводах. Сначала страны хотели создать совместную следственную группу, однако позже от этой идеи отказались. Ни одна из трех стран не допустила до расследования представителей России, несмотря на неоднократные обращения со стороны Генпрокуратуры, МИД и ФСБ РФ.
В феврале 2023 года представители трех стран направили письмо в Совбез ООН и заявили, что «российские власти проинформированы о продолжающихся расследованиях».
В ответ Москва опубликовала дипломатическую переписку с МИД и прокуратурами трех обозначенных стран, из которой следовало, что все они последовательно игнорировали запросы РФ и не предоставляли результаты расследования.
Россия и Китай внесли в Совбез ООН предложение о международном независимом расследовании атаки на «Северные потоки». Однако в конце марта СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали РФ, КНР и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.
В конце марта прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил, что пока у шведской стороны нет понимания, кто стоит за подрывами на газопроводах. По его словам, найти ответственных будет непросто.
После этого посольство РФ в Швеции заметило: с момента взрывов прошло уже более полугода, однако шведская сторона до сих пор не обнародовала какие-либо выводы следственной группы.
Дипломаты потребовали провести транспарентное международное расследование терактов с подключением представителей России. В ответ на этот запрос Стокгольм ответил формальной отпиской, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Константин Гаврилов в беседе с «Известиями» допустил, что затягивание расследования со стороны стран Европы, к которому так и не допустили представителей РФ, возможно вплоть до окончания спецоперации на Украине.
Что последует за инцидентом?
С самого начала было понятно, что объективное расследование этого инцидента невозможно, учитывая, что к нему не подключили представителей России, полагает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
— США также не вовлечены в расследование и вряд ли будут, потому что им это не нужно, поскольку у Вашингтона и так есть координация с Швецией, Данией и ФРГ, — пояснил эксперт.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич также считает, что добиться объективного расследования до окончания спецоперации будет невозможно.
— После этот вопрос неизбежно встанет в круг обсуждаемых на переговорах проблем как безусловное нарушение международного права, — уточнил эксперт.
По его словам, инцидент вызвал сомнение и смятение даже у оппонентов России, в кругах НАТО.
— Если стране X можно взорвать газопровод страны Y, может быть, стране M тоже можно? Безусловно, нарушение норм международного права представляет опасность и внутри евроатлантического мира. Потому это опасный прецедент для всех, — подчеркнул политолог.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в теракте на «Северных потоках» были заинтересованы те, кто хотел, чтобы снабжение Европы российским газом шло только через территорию Украины.
Президент России Владимир Путин
Версий становится больше
Пока Германия, Дания и Швеция продолжают расследования, журналисты региона сообщают о различных версиях взрывов, основываясь на всплывших данных о перемещениях судов в этой акватории в конце сентября.
Так, в конце апреля четыре скандинавские телекомпании заявили, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. По их данным, корабли следовали в водах Северного и Балтийского морей с выключенными транспондерами. Суда проходили у ветряных мельниц и критически важной инфраструктуры в морях, отмечают каналы.
Минобороны Дании также заявило о присутствии российского корабля вблизи места взрыва на «Северных потоках» за пять дней до инцидента.
Немецкое издание t-online ранее также сообщило, что в акватории острова Борнхольм, где позже произошел взрыв, видели российское судно SS-750. По данным портала, на борту судна могло быть оборудование, в частности миниподлодка для осуществления специальных операций на морском дне.
В МИД РФ опровергли эту информацию и назвали ее вбросами.
Мария Захарова уточнила, что с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот «отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря в рамках планового учения». Зона маневров находилась в центральной и восточной частях акватории, на большом удалении от острова Борнхольм, подчеркнула она.
Как передает New York Times, другое расследование показало, что датский военный корабль Nymfen направился в тот же район, что и российские корабли, через несколько часов после их исчезновения. Он тоже отключил сигнал, когда достиг места.
В те же дни над этим районом по необычному маршруту пролетел истребитель ВВС Швеции, а за ним последовал шведский военно-морской корабль, который задержался рядом с местом, где позже взорвался «Северный поток – 1».
NYT прямо указывает: делиться информацией может быть не в интересах участников расследования, поскольку «обнародование может привести к непредвиденным последствиям». Газета пишет: если страны придут к выводу, что за нападением стоит Россия, это будет означать, что Москва «успешно саботировала важные объекты инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы». Это может привести к требованиям о реагировании НАТО.
Если расследование покажет, что за терактом стоит Украина, это способно «спровоцировать внутренние дебаты в Европе о поддержке их восточного соседа». В то время как упоминание кого-либо из западных союзников в качестве виновных в подрыве газопровода может «посеять глубокое недоверие внутри альянса Запада, в ситуации, когда он изо всех сил пытается сохранить единый фронт».