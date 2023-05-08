Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах

Россия не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках» . Об этом «Известиям‎»‎ заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «‎открыто унижают» . «Известия‎»‎ разбирались, почему затягивается расследование взрывов на газопроводах и кому это может быть выгодно.

«Северный поток» без ответа

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования, где пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops . После публикации расследования РФ потребовала от США разъяснений инцидента .

Однако, как пояснил «‎Известиям»‎ глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Европе Константин Гаврилов, США не ответили на российский запрос ‎.

— По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим, — уточнил дипломат. — Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем непонятна .

В Пентагоне после появления расследования Херша заявили, что США не имеют никакого отношения к взрывам на газопроводах. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала версию журналиста ‎‎совершенной ложью и полной фикцией. В Еврокомиссии выводы расследования также назвали ‎спекуляцией‎.

Фото: Global Look Press/Marcus Brandt



Президент РФ Владимир Путин в конце марта заявил, что полностью согласен с выводами Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северного потока» .

«‎Известия»‎ направили запрос в посольство США в Москве.

Почему затягивается расследование?

Сразу после инцидента Дания, Швеция и Германия запустили национальные расследования произошедшего на газопроводах . Сначала страны хотели создать совместную следственную группу, однако позже от этой идеи отказались. Ни одна из трех стран не допустила до расследования представителей России , несмотря на неоднократные обращения со стороны Генпрокуратуры, МИД и ФСБ РФ.

В феврале 2023 года представители трех стран направили письмо в Совбез ООН и заявили, что «‎‎российские власти проинформированы о продолжающихся расследованиях» .

В ответ Москва опубликовала дипломатическую переписку с МИД и прокуратурами трех обозначенных стран, из которой следовало, что все они последовательно игнорировали запросы РФ и не предоставляли результаты расследования .

Россия и Китай внесли в Совбез ООН предложение о международном независимом расследовании атаки на «Северные потоки». Однако в конце марта СБ отклонил это предложение. Резолюцию поддержали РФ, КНР и Бразилия, а США, Великобритания, Франция и другие страны предпочли воздержаться.

В конце марта прокурор Швеции Матс Юнгквист сообщил, что пока у шведской стороны нет понимания, кто стоит за подрывами на газопроводах. По его словам, найти ответственных будет непросто.

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

После этого посольство РФ в Швеции заметило: с момента взрывов прошло уже более полугода, однако шведская сторона до сих пор не обнародовала какие-либо выводы следственной группы.

Дипломаты потребовали провести транспарентное международное расследование терактов с подключением представителей России. В ответ на этот запрос Стокгольм ответил формальной отпиской, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Константин Гаврилов в беседе с «‎Известиями» ‎допустил, что затягивание расследования со стороны стран Европы, к которому так и не допустили представителей РФ, возможно вплоть до окончания спецоперации на Украине .

Что последует за инцидентом?

‎С самого начала было понятно, что объективное расследование этого инцидента невозможно, учитывая, что к нему не подключили представителей России, полагает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

— США также не вовлечены в расследование и вряд ли будут, потому что им это не нужно, поскольку у Вашингтона и так есть координация с Швецией, Данией и ФРГ, — пояснил эксперт.

Фото: Global Look Press/Danish Defence

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич также считает, что добиться объективного расследования до окончания спецоперации будет невозможно.

— После этот вопрос неизбежно встанет в круг обсуждаемых на переговорах проблем как безусловное нарушение международного права, — уточнил эксперт.

По его словам, ‎инцидент вызвал сомнение и смятение даже у оппонентов России, в кругах НАТО.

— Если стране X можно взорвать газопровод страны Y, может быть, стране M тоже можно? Безусловно, нарушение норм международного права представляет опасность и внутри евроатлантического мира. Потому это опасный прецедент для всех , — подчеркнул политолог.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в теракте на «‎Северных потоках»‎ были заинтересованы те, кто хотел, чтобы снабжение Европы российским газом шло только через территорию Украины.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev

Версий становится больше

Пока Германия, Дания и Швеция продолжают расследования, журналисты региона сообщают о различных версиях взрывов, основываясь на всплывших данных о перемещениях судов в этой акватории в конце сентября .

Так, в конце апреля четыре скандинавские телекомпании заявили, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. По их данным, корабли следовали в водах Северного и Балтийского морей с выключенными транспондерами. Суда проходили у ветряных мельниц и критически важной инфраструктуры в морях, отмечают каналы.

Минобороны Дании также заявило о присутствии российского корабля вблизи места взрыва на «‎Северных потоках»‎ за пять дней до инцидента.

Немецкое издание t-online ранее также сообщило, что в акватории острова Борнхольм, где позже произошел взрыв, видели российское судно SS-750. По данным портала, на борту судна могло быть оборудование, в частности миниподлодка для осуществления специальных операций на морском дне.

В МИД РФ опровергли эту информацию и назвали ее ‎вбросами‎.

Мария Захарова уточнила, что с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот «‎отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря в рамках планового учения»‎. Зона маневров находилась в центральной и восточной частях акватории, на большом удалении от острова Борнхольм , подчеркнула она.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Как передает New York Times, другое расследование показало, что датский военный корабль Nymfen направился в тот же район, что и российские корабли, через несколько часов после их исчезновения. Он тоже отключил сигнал, когда достиг места.

В те же дни над этим районом по необычному маршруту пролетел истребитель ВВС Швеции, а за ним последовал шведский военно-морской корабль, который задержался рядом с местом, где позже взорвался «Северный поток – 1» .

NYT прямо указывает: делиться информацией может быть не в интересах участников расследования, поскольку «‎обнародование может привести к непредвиденным последствиям» ‎. Газета пишет: если страны придут к выводу, что за нападением стоит Россия, это будет означать, что Москва «‎успешно саботировала важные объекты инфраструктуры на заднем дворе Западной Европы‎». Это может привести к требованиям о реагировании НАТО.

Если расследование покажет, что за терактом стоит Украина, это способно «‎‎спровоцировать внутренние дебаты в Европе о поддержке их восточного соседа». В то время как упоминание кого-либо из западных союзников в качестве виновных в подрыве газопровода может «‎посеять глубокое недоверие внутри альянса Запада, в ситуации, когда он изо всех сил пытается сохранить единый фронт».