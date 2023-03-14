«Это часть нас, часть нашего народа»
Россия не может бросить на Украине русскоязычное население, заявил Владимир Путин, общаясь 14 марта с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода. Он напомнил: Москва пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее «водили за нос». Высказался глава государства и о том, кто может стоять за диверсиями на «Северных потоках». Впрочем, в ходе поездки в Бурятию обсуждались, прежде всего, вопросы развития самой республики и других дальневосточных регионов. Одни из главных задач, стоящих сейчас перед властями — дальнейшая газификация и увеличение объемов застройки в регионе.
Отток населения
В последний раз президент посещал Бурятию пять лет назад. 14 марта Владимир Путин прилетел в регион уже под вечер и первым делом направился на Улан-Удэнский авиационный завод, который входит в холдинг «Вертолеты России». Его продукция поставляется государственным и коммерческим заказчикам в РФ, а также более чем 40 странам. Российский лидер, в частности, побывал в цеху агрегатной сборки, где создаются многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-226.54.
Во время посещения предприятия Владимир Путин пообщался с рабочими.
— Я вас поздравляю с тем, что вы работаете на таком предприятии. Это флагман отечественного вертолетостроения. Здорово, — сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. Слева — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов, справа — глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Сейчас техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках, отметил глава государства.
— На Западе много современных технологий, они активно развиваются. Мы стараемся их отслеживать. Качество деталей может отличаться, но я бы не сказал, что мы отстаем, — подчеркнул в беседе с «Известиями» главный инженер Улан-Удэнского завода Сергей Соломин.
Президент РФ Владимир Путин общается с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода
Однако президент указал на дефицит кадров в ОПК — это, добавил он, затрудняет выполнение гособоронзаказа.
— Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, все хорошо, можно хрюкнуть сразу, — пошутил глава государства. — А когда что-то мешает — надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем.
Сотрудники завода обратили внимание президента на необходимость строительства жилья и инфраструктуры для предотвращения оттока населения из региона. Владимир Путин отметил, что власти собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов. В частности, по его данным, до 2030 года на развитие Улан-Удэ дополнительно будет выделено 150 млрд рублей.
Распространение газовых сетей, добавил он, подтолкнет развитие машиностроения и металлургической промышленности, а также отечественной экономики в целом.
Без потрясений
В беседе с работниками завода затрагивались и более глобальные темы. Так, одна из сотрудниц поинтересовалась у президента, как он оценивает текущее состояние страны. По словам российского лидера, многие боялись, что экономика РФ может рухнуть — по сути, волновались из-за этого весь год. Впрочем, и он тоже переживал по этому поводу, шутя, заметил Владимир Путин.
Пессимистичные прогнозы, однако, не сбылись. Важнейшим результатом 2022 года стало кратное усиление экономического суверенитета страны, добавил глава РФ. Более того, ВВП снизился лишь на 2,1%. В то же самое время на Украине этот макроэкономический показатель рухнул, по официальным данным, на 40%.
— Но на самом деле я думаю, что больше, — заметил президент.
Цех Улан-Удэнского авиационного завода
Российский рынок не обрушился из-за ухода западных компаний, поскольку отечественные предприятия смогли их легко заменить, добавил глава государства.
Также Владимир Путин также сообщил о снижении безработицы. По последним данным она составляет 3,6%, уточнил он.
В беседе с рабочими глава государства вновь напомнил о причинах и задачах СВО. Москва терпеливо пыталась наладить взаимодействие с Киевом, но ситуация изменилась из-за госпереворота в 2014 году. После насильственной смены власти на Украине началось «физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией» — в частности, президент напомнил о трагических событиях в одесском Доме профсоюзов.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода
В сложившейся ситуации РФ не могла бросить русскоязычное население, заявил Владимир Путин.
— Мы многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда — я с ними встречался — они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они — это часть нас, часть нашего народа. Как же их можно бросить? — сказал президент.
В общей сложности Россия в течение восьми лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако страну обманывали и «водили за нос», добавил президент. Сейчас же РФ, в отличие от Запада, сражается не за улучшение геополитического положения, а за свою государственность, подчеркнул он.
Северные потоки
Владимир Путин успел дать и небольшое интервью телеканалу «Россия 1», в котором прокомментировал диверсии в отношении «Северных потоков», случившиеся в прошлом году.
Президент назвал произошедшее терактом, совершенном на государственном уровне. Он отметил, что никакие любители не могли устроить подобное, поэтому версия о причастности украинских активистов — «полная чушь».
Глава государства допустил, что за терактом может стоять Вашингтон.
Президент РФ Владимир Путин в тренажере вертолета Ми-171А2 в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода
— Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок, — заметил Владимир Путин.
Москва предложила сформировать международную группу экспертов для расследования произошедшего и обнаружения взрывных устройств, которые там еще могут находиться, добавил он. Но полученный российской стороной ответ оказался слишком неопределенным.
По мнению президента, у «Северных потоков» есть будущее, если европейские страны выскажут заинтересованность в восстановлении газопроводов. Однако сейчас у европейцев утрачен «ген независимости», отметил он.
Будущее Дальнего Востока
После обсуждения геополитики Владимир Путин вновь вернулся к региональной повестке на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. За последние годы, по мнению президента, власти добились заметных результатов в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы на Дальнем Востоке. Однако сейчас требуется приложить усилия, чтобы «кардинально улучшить качество жизни людей».
Президент РФ Владимир Путин проводит в Улан-Удэ в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов
В частности, Владимир Путин призвал в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край. По мнению главы региона Алексея Цыденова, это отчасти помогло бы решить и проблему загрязнения воздуха. «Газпром» готов привести магистральный газ в Бурятию и Забайкалье в 2029-2030 годах при условии принятия инвестиционного решения о строительстве «Силы Сибири-2» в нынешнем году, уточнил председатель правления компании Алексей Миллер.
Качество жизни на Дальнем Востоке может улучшиться и благодаря увеличению объемов застройки, заметил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Однако сделать это непросто из-за высокой стоимости стройматериалов и сложной логистики. Он попросил президента ввести для дальневосточных субъектов специальные коэффициенты при выделении средств на возведение соцобъектов.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи в Улан-Удэ
Глава РФ, в свою очередь, заметил: в центре многих дальневосточных городов по-прежнему находятся объекты ФСИН, Минобороны и других ведомств.
— Есть предложение по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившиеся пространства использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее, — рассказал он.
Также Владимир Путин поручил вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы.