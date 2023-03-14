«Это часть нас, часть нашего народа»

Россия не может бросить на Украине русскоязычное население, заявил Владимир Путин , общаясь 14 марта с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода. Он напомнил: Москва пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее «водили за нос». Высказался глава государства и о том, кто может стоять за диверсиями на «Северных потоках». Впрочем, в ходе поездки в Бурятию обсуждались, прежде всего, вопросы развития самой республики и других дальневосточных регионов. Одни из главных задач, стоящих сейчас перед властями — дальнейшая газификация и увеличение объемов застройки в регионе.

Отток населения

В последний раз президент посещал Бурятию пять лет назад. 14 марта Владимир Путин прилетел в регион уже под вечер и первым делом направился на Улан-Удэнский авиационный завод, который входит в холдинг «Вертолеты России» . Его продукция поставляется государственным и коммерческим заказчикам в РФ, а также более чем 40 странам. Российский лидер, в частности, побывал в цеху агрегатной сборки, где создаются многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-226.54.

Во время посещения предприятия Владимир Путин пообщался с рабочими.

— Я вас поздравляю с тем, что вы работаете на таком предприятии. Это флагман отечественного вертолетостроения. Здорово , — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. Слева — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов, справа — глава Республики Бурятия Алексей Цыденов Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Сейчас техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках, отметил глава государства.

— На Западе много современных технологий, они активно развиваются. Мы стараемся их отслеживать. Качество деталей может отличаться, но я бы не сказал, что мы отстаем, — подчеркнул в беседе с «Известиями» главный инженер Улан-Удэнского завода Сергей Соломин.

Президент РФ Владимир Путин общается с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода Фото: РИА Новости/Владимир Гердо

Однако президент указал на дефицит кадров в ОПК — это, добавил он, затрудняет выполнение гособоронзаказа.

— Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, все хорошо, можно хрюкнуть сразу, — пошутил глава государства. — А когда что-то мешает — надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем.

Сотрудники завода обратили внимание президента на необходимость строительства жилья и инфраструктуры для предотвращения оттока населения из региона. Владимир Путин отметил, что власти собираются внедрять программу по развитию дальневосточных городов. В частности, по его данным, до 2030 года на развитие Улан-Удэ дополнительно будет выделено 150 млрд рублей .

Распространение газовых сетей, добавил он, подтолкнет развитие машиностроения и металлургической промышленности, а также отечественной экономики в целом.

Без потрясений

В беседе с работниками завода затрагивались и более глобальные темы . Так, одна из сотрудниц поинтересовалась у президента, как он оценивает текущее состояние страны. По словам российского лидера, многие боялись, что экономика РФ может рухнуть — по сути, волновались из-за этого весь год. Впрочем, и он тоже переживал по этому поводу, шутя, заметил Владимир Путин .

Пессимистичные прогнозы, однако, не сбылись. Важнейшим результатом 2022 года стало кратное усиление экономического суверенитета страны, добавил глава РФ. Более того, ВВП снизился лишь на 2,1% . В то же самое время на Украине этот макроэкономический показатель рухнул, по официальным данным, на 40%.

— Но на самом деле я думаю, что больше, — заметил президент.

Цех Улан-Удэнского авиационного завода Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Российский рынок не обрушился из-за ухода западных компаний, поскольку отечественные предприятия смогли их легко заменить, добавил глава государства.

Также Владимир Путин также сообщил о снижении безработицы. По последним данным она составляет 3,6%, уточнил он.

В беседе с рабочими глава государства вновь напомнил о причинах и задачах СВО. Москва терпеливо пыталась наладить взаимодействие с Киевом, но ситуация изменилась из-за госпереворота в 2014 году . После насильственной смены власти на Украине началось «физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией» — в частности, президент напомнил о трагических событиях в одесском Доме профсоюзов.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода Фото: РИА Новости/Владимир Гердо

В сложившейся ситуации РФ не могла бросить русскоязычное население, заявил Владимир Путин.

— Мы многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир . Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда — я с ними встречался — они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они — это часть нас, часть нашего народа. Как же их можно бросить? — сказал президент.

В общей сложности Россия в течение восьми лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако страну обманывали и «водили за нос», добавил президент. Сейчас же РФ, в отличие от Запада, сражается не за улучшение геополитического положения, а за свою государственность , подчеркнул он.

Северные потоки

Владимир Путин успел дать и небольшое интервью телеканалу «Россия 1», в котором прокомментировал диверсии в отношении «Северных потоков», случившиеся в прошлом году.

Президент назвал произошедшее терактом, совершенном на государственном уровне. Он отметил, что никакие любители не могли устроить подобное, поэтому версия о причастности украинских активистов — «полная чушь» .

Глава государства допустил, что за терактом может стоять Вашингтон.

Президент РФ Владимир Путин в тренажере вертолета Ми-171А2 в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок, — заметил Владимир Путин.

Москва предложила сформировать международную группу экспертов для расследования произошедшего и обнаружения взрывных устройств, которые там еще могут находиться, добавил он . Но полученный российской стороной ответ оказался слишком неопределенным.

По мнению президента, у «Северных потоков» есть будущее, если европейские страны выскажут заинтересованность в восстановлении газопроводов. Однако сейчас у европейцев утрачен «ген независимости», отметил он.

Будущее Дальнего Востока

После обсуждения геополитики Владимир Путин вновь вернулся к региональной повестке на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов . За последние годы, по мнению президента, власти добились заметных результатов в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы на Дальнем Востоке. Однако сейчас требуется приложить усилия, чтобы «кардинально улучшить качество жизни людей».

Президент РФ Владимир Путин проводит в Улан-Удэ в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

В частности, Владимир Путин призвал в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край . По мнению главы региона Алексея Цыденова, это отчасти помогло бы решить и проблему загрязнения воздуха. «Газпром» готов привести магистральный газ в Бурятию и Забайкалье в 2029-2030 годах при условии принятия инвестиционного решения о строительстве «Силы Сибири-2» в нынешнем году, уточнил председатель правления компании Алексей Миллер.

Качество жизни на Дальнем Востоке может улучшиться и благодаря увеличению объемов застройки , заметил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Однако сделать это непросто из-за высокой стоимости стройматериалов и сложной логистики. Он попросил президента ввести для дальневосточных субъектов специальные коэффициенты при выделении средств на возведение соцобъектов.

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи в Улан-Удэ Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава РФ, в свою очередь, заметил: в центре многих дальневосточных городов по-прежнему находятся объекты ФСИН, Минобороны и других ведомств.

— Есть предложение по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившиеся пространства использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее, — рассказал он.

Также Владимир Путин поручил вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы.