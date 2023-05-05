«Теперь имена героев будут звучать громко»
В ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в условиях спецоперации традиционные патриотические шествия ко Дню Победы заменили на онлайн-акции и спектакли в социальных сетях. Об этом «Известиям» рассказали в регионах. При этом жители не будут лишены возможности отдать дань памяти Великой Победе: в ДНР не исключили салют, а в Луганске и вовсе намерены провести целое пиротехническое шоу. Особая ситуация сложилась и в приграничных регионах: ряд из них намерен провести парад Победы для своих жителей и ветеранов, а некоторые решили отказаться от массовых шествий из соображений безопасности. Какие альтернативы местные власти предлагают россиянам для празднования годовщины Победы и как изменятся традиционные форматы всероссийских акций в сложившейся ситуации — в материале «Известий».
Трогательные мероприятия
Власти новых российских регионов, несмотря на военное положение и угрозу обстрелов, не планируют полностью отказываться от празднования 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Большинство мероприятий они перевели в альтернативный формат без массового скопления людей, отменив также парад Победы. При этом каждый житель будет иметь возможность присоединиться к патриотическим акциям. Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров рассказал, что в целях безопасности традиционные события ко Дню Победы в республике проведут онлайн или в усеченном формате.
«Мы прекрасно понимаем, что сейчас есть сложности и многие мероприятия, которые мы планировали как массовые, будут отменены. Но тем не менее состоится «Бессмертный автополк Луганщины». Мы разместим фотографии дедов и прадедов, друзей, погибших в период ополчения и специальной военной операции, на задние стекла автомобилей и будем с большой гордостью в течение всего мая перемещаться по городу и республике с портретами предков и друзей, которые добыли и добывают мир», — пояснил Дмитрий Сидоров.
Героев поздравят небольшими «агитбригадами», которые будут приезжать к домам ветеранов Великой Отечественной и исполнять песни. Кроме того, на стадионе «Авангард» в Луганске 9 мая для горожан готовят фейерверк и пиротехническое шоу, уточнил Дмитрий Сидоров. Примечательно, что власти ДНР в этом году пока не планировали салют, однако его проведение всё же не исключено, отметила сенатор от республики Наталья Никонорова. По ее словам, решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки.
Впрочем, жители республики также смогут присоединиться к «Бессмертному автополку». Кроме того, будут организованы акции «Стена памяти» и «Сад памяти»: выставки с фотографиями героев и посадка деревьев в честь погибших.
«Запланированы трогательные мероприятия — концерты во дворах ветеранов. Они достойны нашего особого внимания. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы даже в нынешних условиях постоянных обстрелов жители смогли почувствовать историческую причастность к Великой Победе и почтить память наших героев», — сказала она.
К Дню Победы готовится и Херсонская область. Наряду с поздравлением ветеранов и раздачей георгиевских лент на центральных улицах разместят серию больших баннеров с изображением херсонцев — героев Великой Отечественной войны, рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Обязательно в канун поедем поздравлять и чествовать ветеранов, узников концлагерей, вдов фронтовиков, детей войны. Долгое время здесь было запрещено называть имена героев Советского Союза. Теперь их имена будут звучать громко», — подчеркнул он.
В Запорожской области все желающие смогут принять участие в «Бессмертном полку» онлайн, отправив фото своих победителей в официальные Telegram-каналы министерств и ведомств региона, разместив их портреты на своих страницах в соцсетях, на окне дома или автомобиля, а также рассказать историю своего героя на радио. Кроме того, жителей области ждет еще один небольшой подарок от местной администрации: они будут отдыхать не только в День Победы, но и на следующий день — 10 мая.
С учетом всех мер безопасности
Власти других российских регионов, располагающихся неподалеку от Украины, по-разному смотрят на возможные форматы проведения патриотических мероприятий. Так, в Курской области уже объявили об отмене парада и салюта. В Белгородской пока определились лишь с отменой праздничного шествия, а решение о проведении салюта и «Бессмертного полка» решили принимать ближе к делу. Власти Брянской области также отказались от шествий в День Победы, и основными мероприятиями там станут традиционные поздравления ветеранов во дворах.
Впрочем, в Воронеже власти намерены провести парад, но без военной техники. От праздничного салюта тоже отказались. Парады в честь Дня Победы пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
«9 мая на Кубани парад Победы проведут в городе-герое Новороссийске. Его организуют с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей. В нем примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения», — уточнили в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева наряду с онлайн-форматом во всех школах региона решено провести шествия «Бессмертного полка». Возможность праздничного салюта в городах и районах края еще прорабатывается, уточнили в пресс-службе.
Ветеран Великой Отечественной войны Павел Кутовой из Луганска готовится встретить День Победы
Одними из первых об отмене масштабных мероприятий в честь 9 Мая заявили власти Крыма. Следом о таком решении сообщило и руководство города-героя Севастополя. Несмотря на то что жители полуострова в этом году не увидят военный парад и шествие «Бессмертного полка», в одном только Севастополе ко Дню Победы подготовили свыше 150 мероприятий, где усилят меры безопасности. Среди них — премьерный показ спектакля вместе с артистами из донецкого и мариупольского театров 9 и 10 мая. Кроме того, в День Победы на площади Нахимова в Севастополе будет развернута тематическая выставка.
«Музыканты — те же солдаты: когда надо — играют, когда надо — воюют»
Культурная жизнь на присоединенных территориях также переместилась в «онлайн». Привычные афиши с выставками, спектаклями и концертами стали редкостью. Однако ко Дню Победы в республиках всё же запланировано несколько десятков событий. Донецкая филармония проводит акцию «Рио-Рита — радость Победы». Концертные программы состоятся в различных населенных пунктах: артистов ждут в Торезе, Шахтерске, Хомутове, Красноармейском в течение всего мая. Арт-проект организуют и в селе Михайловка 8 мая, а 10-го — в Ждановке.
«Культурная жизнь существует, хоть артистам и приходится работать в экстремальных условиях, — рассказал генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий. — Ведь выезжаем мы на более или менее безопасные территории с концертами, а большую часть времени проводим в сердце обстреливаемого Донецка, где проходит репетиционная, подготовительная работа. Нам порой приходится буквально под бомбежками добираться на работу. Бывает так, что люди стоят на автобусной остановке, садятся в автобус, уезжают. А буквально через несколько минут на эту остановку прилетает снаряд».
Подарить людям праздник планируют и другие культурные учреждения. Донбасс Опера отправится на шахту «Ждановская». Донецкий театр кукол 5 мая поедет в Новоазовск, где в культурно-досуговом центре сыграет спектакль «Прощай, конферансье!» об артистах Московской филармонии, отправляющихся в июне 1941-го на гастроли в Белоруссию, где их и застает война. Донецкий РАМТ сыграет спектакль «Вечно живые», который 8 мая все желающие смогут посмотреть в соцсетях.
6 мая Луганск на площадке академической филармонии примет концерт пианистки Екатерины Мечетиной. В программе фортепианные сочинения Сергея Рахманинова. 8 мая на этой же сцене состоится концерт-дивертисмент ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Сомво». Свою программу артисты назвали «Музыканты — те же солдаты: когда надо — играют, когда надо — воюют».