«Теперь имена героев будут звучать громко»

В ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в условиях спецоперации традиционные патриотические шествия ко Дню Победы заменили на онлайн-акции и спектакли в социальных сетях . Об этом «Известиям» рассказали в регионах. При этом жители не будут лишены возможности отдать дань памяти Великой Победе: в ДНР не исключили салют, а в Луганске и вовсе намерены провести целое пиротехническое шоу . Особая ситуация сложилась и в приграничных регионах: ряд из них намерен провести парад Победы для своих жителей и ветеранов, а некоторые решили отказаться от массовых шествий из соображений безопасности . Какие альтернативы местные власти предлагают россиянам для празднования годовщины Победы и как изменятся традиционные форматы всероссийских акций в сложившейся ситуации — в материале «Известий».

Трогательные мероприятия

Власти новых российских регионов, несмотря на военное положение и угрозу обстрелов, не планируют полностью отказываться от празднования 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне . Большинство мероприятий они перевели в альтернативный формат без массового скопления людей, отменив также парад Победы. При этом каждый житель будет иметь возможность присоединиться к патриотическим акциям . Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров рассказал, что в целях безопасности традиционные события ко Дню Победы в республике проведут онлайн или в усеченном формате .

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас есть сложности и многие мероприятия, которые мы планировали как массовые, будут отменены. Но тем не менее состоится «Бессмертный автополк Луганщины». Мы разместим фотографии дедов и прадедов, друзей, погибших в период ополчения и специальной военной операции, на задние стекла автомобилей и будем с большой гордостью в течение всего мая перемещаться по городу и республике с портретами предков и друзей, которые добыли и добывают мир» , — пояснил Дмитрий Сидоров.

Героев поздравят небольшими «агитбригадами», которые будут приезжать к домам ветеранов Великой Отечественной и исполнять песни . Кроме того, на стадионе «Авангард» в Луганске 9 мая для горожан готовят фейерверк и пиротехническое шоу, уточнил Дмитрий Сидоров. Примечательно, что власти ДНР в этом году пока не планировали салют, однако его проведение всё же не исключено, отметила сенатор от республики Наталья Никонорова. По ее словам, решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Впрочем, жители республики также смогут присоединиться к «Бессмертному автополку». Кроме того, будут организованы акции «Стена памяти» и «Сад памяти» : выставки с фотографиями героев и посадка деревьев в честь погибших.

«Запланированы трогательные мероприятия — концерты во дворах ветеранов. Они достойны нашего особого внимания. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы даже в нынешних условиях постоянных обстрелов жители смогли почувствовать историческую причастность к Великой Победе и почтить память наших героев» , — сказала она.

К Дню Победы готовится и Херсонская область. Наряду с поздравлением ветеранов и раздачей георгиевских лент на центральных улицах разместят серию больших баннеров с изображением херсонцев — героев Великой Отечественной войны , рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Обязательно в канун поедем поздравлять и чествовать ветеранов, узников концлагерей, вдов фронтовиков, детей войны. Долгое время здесь было запрещено называть имена героев Советского Союза. Теперь их имена будут звучать громко », — подчеркнул он.

В Запорожской области все желающие смогут принять участие в «Бессмертном полку» онлайн, отправив фото своих победителей в официальные Telegram-каналы министерств и ведомств региона, разместив их портреты на своих страницах в соцсетях, на окне дома или автомобиля, а также рассказать историю своего героя на радио. Кроме того, жителей области ждет еще один небольшой подарок от местной администрации: они будут отдыхать не только в День Победы, но и на следующий день — 10 мая .

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С учетом всех мер безопасности

Власти других российских регионов, располагающихся неподалеку от Украины, по-разному смотрят на возможные форматы проведения патриотических мероприятий. Так, в Курской области уже объявили об отмене парада и салюта. В Белгородской пока определились лишь с отменой праздничного шествия, а решение о проведении салюта и «Бессмертного полка» решили принимать ближе к делу . Власти Брянской области также отказались от шествий в День Победы, и основными мероприятиями там станут традиционные поздравления ветеранов во дворах.

Впрочем, в Воронеже власти намерены провести парад, но без военной техники . От праздничного салюта тоже отказались. Парады в честь Дня Победы пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске .

« 9 мая на Кубани парад Победы проведут в городе-герое Новороссийске . Его организуют с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей. В нем примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения», — уточнили в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева наряду с онлайн-форматом во всех школах региона решено провести шествия «Бессмертного полка» . Возможность праздничного салюта в городах и районах края еще прорабатывается, уточнили в пресс-службе.

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Кутовой из Луганска готовится встретить День Победы Фото: ТАСС/Александр Река

Одними из первых об отмене масштабных мероприятий в честь 9 Мая заявили власти Крыма. Следом о таком решении сообщило и руководство города-героя Севастополя. Несмотря на то что жители полуострова в этом году не увидят военный парад и шествие «Бессмертного полка», в одном только Севастополе ко Дню Победы подготовили свыше 150 мероприятий, где усилят меры безопасности. Среди них — премьерный показ спектакля вместе с артистами из донецкого и мариупольского театров 9 и 10 мая . Кроме того, в День Победы на площади Нахимова в Севастополе будет развернута тематическая выставка.

«Музыканты — те же солдаты: когда надо — играют, когда надо — воюют»

Культурная жизнь на присоединенных территориях также переместилась в «онлайн» . Привычные афиши с выставками, спектаклями и концертами стали редкостью. Однако ко Дню Победы в республиках всё же запланировано несколько десятков событий . Донецкая филармония проводит акцию «Рио-Рита — радость Победы». Концертные программы состоятся в различных населенных пунктах : артистов ждут в Торезе, Шахтерске, Хомутове, Красноармейском в течение всего мая. Арт-проект организуют и в селе Михайловка 8 мая, а 10-го — в Ждановке.

«Культурная жизнь существует, хоть артистам и приходится работать в экстремальных условиях, — рассказал генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий. — Ведь выезжаем мы на более или менее безопасные территории с концертами, а большую часть времени проводим в сердце обстреливаемого Донецка, где проходит репетиционная, подготовительная работа . Нам порой приходится буквально под бомбежками добираться на работу. Бывает так, что люди стоят на автобусной остановке, садятся в автобус, уезжают. А буквально через несколько минут на эту остановку прилетает снаряд».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Подарить людям праздник планируют и другие культурные учреждения. Донбасс Опера отправится на шахту «Ждановская». Донецкий театр кукол 5 мая поедет в Новоазовск , где в культурно-досуговом центре сыграет спектакль «Прощай, конферансье!» об артистах Московской филармонии, отправляющихся в июне 1941-го на гастроли в Белоруссию, где их и застает война. Донецкий РАМТ сыграет спектакль «Вечно живые», который 8 мая все желающие смогут посмотреть в соцсетях .