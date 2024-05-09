Парады Победы прошли в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке

Парады Победы в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прошли в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера 9 мая показал, как прошли мероприятия.

В парадах участвуют военнослужащие различных родов войск и военная техника. К местам проведения шествий выходят сотни людей, желающих увидеть шествие вживую.

«По центральной улице идут моряки, многие — потомки воинов-тихоокеанцев, которые сражались за Родину. Всего из Приморья в годы Великой Отечественной на фронт ушли больше 140 тыс. человек. 191 вернулся в звании Героя Советского Союза», — рассказал корреспондент.

Во Владивостоке на парад вышла советская техника, в том числе легендарные танки Т-34. Кроме того, по площади проехали современные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерные заряды.

Ранее в этот же день сообщалось, что парад Победы на Камчатке открыл начало празднований Дня Победы в России. Военные прошли строевым шагом в центре города. Также в честь 79-й годовщины Дня Победы и погибших воинов военные произвели залпы выстрелов из оружия.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.