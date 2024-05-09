В Ереване прошло шествие «Бессмертного полка»
В столице Армении Ереване состоялось шествие «Бессмертного полка» и другие мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Кадры акции 9 мая показали «Известия».
В празднованиях принял участие посол России в Армении Сергей Копыркин. На шествии «Бессмертного полка» собрались сотни людей, они пронесли по улицам Еревана флаги России, Армении, многометровую георгиевскую ленту и портреты своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Участники шли под звуки маршей.
Шествие закончилось у мемориала «Мать Армения», посвященного героям ВОВ. К памятнику возложили венки и букеты гвоздик.
Кроме того, в этот день в Ереване состоялось и праздничное богослужение.
Ранее 9 мая в израильском городе Хайфа прошло шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие сотни человек, среди которых были российские дипломаты, общественники и представители объединений соотечественников.
В тот же день на такую акцию в столице Сербии Белграде вышли более 1 тыс. человек. Российские и сербские военнослужащие возложили венки к посвященному ВОВ мемориалу, а посол РФ в Сербии Геннадий Можаев назвал День Победы великим праздником. Дипломат посетил празднования вместе со своим дедом-ветераном.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах.
В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.