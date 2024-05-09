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Шествие «Бессмертного полка» прошло в Белграде

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Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC
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Шествие «Бессмертного полка» прошло в Белграде с большим количеством участников, сообщил 9 мая корреспондент «Известий».

На праздничных мероприятиях на площади Вука Стефановича Караджича собралось более 1 тыс. человек, многие из которых пришли с портретами предков-фронтовиков. Также в ходе акции российские и сербские военнослужащие возложили венки к памятнику, а хор местной гимназии выступил с песнями военных лет.

«Это великий день. Великий праздник для нашего всего народа. Не прийти в такой день — это не для нас. Мы боролись с фашизмом, боремся. Сегодня я пришел сюда со своим дедом, который прошел всю войну», — заявил генерал-майор, атташе по вопросам обороны РФ в Сербии Геннадий Можаев.

По словам Можаева, его дед в ходе Великой Отечественной войны дошел до Берлина, но в Белграде не был. Атташе подчеркнул, что необходимо помнить предков, ценой усилий которых стране досталась победа.

Живая память: в России отметили День Победы
Торжественные мероприятия проходят по всей стране

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах.

В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.

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