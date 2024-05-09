Акция «Бессмертный полк» прошла в День Победы в Израиле
Ежегодное торжественное шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая в День Победы в израильском городе Хайфа.
Как следует из видеокадров, которые есть в распоряжении «Известий», акция собрала сотни участников, они прошли по улицам города. Среди них были общественники, представители объединений соотечественников, а также российские дипломаты.
В руках у них были флаги СССР, России и Израиля. Также многие несли портреты своих родных, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
Завершилось шествие на одной из площадей в Хайфе, где состоялся праздничный митинг.
Шествие «Бессмертного полка» прошло и в Белграде, на площади Вука Стефановича Караджича собралось более 1 тыс. человек, многие из которых пришли с портретами предков-фронтовиков.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия проходят в России и других странах.
В Москве на Красной площади 9 мая прошел главный военный парад, также парады состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. В преддверии Дня Победы акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Азербайджане, Уганде, Болгарии и Шри-Ланке, Панаме, Испании и Австралии, а ролик в поддержку акции показали на Останкинской башне.