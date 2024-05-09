В Берлине участники «Бессмертного полка» спели песню «Катюша»
Акция «Бессмертный полк» прошла в Берлине в День Победы 9 мая, участники спели песню «Катюша», ставшую одним из символов победы СССР в Великой Отечественной войне.
Пели песню десятки граждан. В руках у них были цветы и фотографии близких, приближавших победу в 1945 году. Некоторые из них смахивали слезы с лица.
«За Победу!» — так завершили они исполнение знаменитой песни.
Популярная советская песня была написана в 30-е годы прошлого века. Автором музыки стал Матвей Блантер, текст написал Михаил Исаковский.
Накануне, 8 мая, акция «Бессмертный полк» состоялась в одноименной столице республики Панама. Шествие прошло под звуки песни «Катюша», некоторые люди подпевали. Участники пронесли по улице портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны, Знамя Победы, флаги России и Панамы и транспаранты.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.