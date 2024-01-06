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В Сербии появился посвященный жертвам Белгорода мурал
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В Сербии появился посвященный жертвам Белгорода мурал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В сербской столице Белград появился мурал, посвященный жертвам террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Белгород. Соответствующее видео появилось 6 января в соцсетях.

«Мы с вами, братья!» — написано на стене.

5 января в Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил жителям города приехать в пункты временного расположения (ПВР) на территории Воронежа.

В этот же день сообщалось, что власти Белгорода эвакуируют местных жителей, которые переживают за свою безопасность из-за обстрелов со стороны ВСУ, в ПВР в городах Старый Оскол и Губкин. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что в случае нехватки мест в ПВР он попросит о помощи губернаторов других регионов.

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Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Помимо этого, Гладков сообщил, что после обстрелов со стороны ВСУ в больницах находятся 74 раненых. Уточняется, что 20 человек находятся в реанимационных отделениях больниц Москвы.

В ночь на 5 января Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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