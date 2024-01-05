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После обстрелов ВСУ Белгородской области в больницах находятся 74 раненых

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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После обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в больницах находятся 74 раненых, сообщил 5 января в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 20 человек находятся в реанимационных отделениях Москвы.

«В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы — все находятся под контролем опытных врачей», — отметил он.

Губернатор указал на то что, одному из пострадавших во время обстрела в ночь на пятницу провели операцию, ему удалили осколок из плеча.

Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.

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В ночь на 5 января Гладков сообщил, что по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Кроме того, были повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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