Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области

По предварительным данным, два человека пострадали в результате обстрела Вооруженных сил Украины Белгородской области. Об этом 5 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, также повреждены более 30 автомобилей.

«В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль», — добавил он.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

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