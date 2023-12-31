«Люди под звуки взрывов пытались друг друга успокоить»

В Белгороде, пострадавшем накануне от ракетной атаки ВСУ, продолжаются разборы завалов и восстановительные работы, несмотря на звучавшие и в воскресенье сигналы тревоги , заверили власти города. Как рассказали «Известиям» очевидцы, в квартирах, которые пострадали от обстрелов и взрывной волны, начали менять окна. Горожане несут цветы к стихийно возникшим мемориалам и благодарят персонал различных заведений за предоставленное укрытие и всю возможную помощь. Погибли 24 человека, пострадавших более 130, 22 из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. Спецборт МЧС доставил в Москву 25 раненых, в том числе шесть детей. Готовность помочь Белгороду выразили многие регионы, в некоторых из них отменили массовые новогодние мероприятия в знак солидарности .

Улицы Белгорода приводят в порядок

Вместо подготовки к новогодним праздникам белгородцы 31 декабря разбирают завалы и оценивают ущерб от случившейся накануне ракетной атаки на центр города.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру мирного города. Били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, указали в Минобороны. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадало более 130 жителей . СК возбудил уголовные дела по статьям «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Разборы завалов продолжались всю ночь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Работало большое количество жителей, не только Белгорода, которые пришли помочь по восстановлению поврежденных домов, убрать мусор, одна семья даже приехала из Воронежа , — рассказал он. — «Белгорблагоустройство», работники предприятий и учреждений города, было очень много волонтеров, всего более 2 тыс. человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города.

Фото: REUTERS/Stringer

Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин, сообщил губернатор. Восстановительные работы продолжаются и 31 декабря, несмотря на то, что сигнал о ракетной опасности звучал в городе и в воскресенье. Рабочие и волонтеры убирают остатки стекол, выбитые витрины магазинов закрывают гипсокартоном. Работники коммунальных служб смывают с проезжей части следы гари, общественный транспорт ходит по расписанию.

Массовые мероприятия в Белгороде, а также на территории еще девяти приграничных районов области и Яковлевского городского округа отменены .

Местные жители рассказали «Известиям», что во многих пострадавших домах уже начались ремонтные работы.

— Я была дома. Когда начали стрелять, стали стены дрожать, сильно било. Я побежала туда, где туалет и ванная комната. Сын, когда уезжал, сказал если что оставаться там, там несущая стена и самое безопасное место. Я там сидела, а потом, когда стало все тихо, вышла и увидела, что окна побиты . Видела дым, но не выходила наружу, боялась, — поделилась местная жительница Зоя, чей дом пострадал от взрывной волны.

По ее словам, специалисты уже делают замеры, чтобы установить людям новые окна взамен выбитых.

Днем мэрия Белгорода распространила предупреждение о ракетной опасности, власти призывают людей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

«Оказывали помощь, как успокоить»

Жители Белгорода приносят цветы и свечи на стихийно возникшие мемориалы в центре города, передал корреспондент «Известий». Люди отходят от шока и, помимо скорби и соболезнований семьям погибшим, делятся словами благодарности. В критический момент многие горожане проявили человечность и солидарность: укрывали друг друга, помогали уйти в безопасное место.

« Хотелось бы выразить огромную благодарность всем водителям автобусов, которые вчера во время обстрела не растерялись и при всей сложности ситуации не стали создавать на дорогах заторы и паниковать », — написала жительница города в соцсетях.

Женщина во время обстрела ехала в автобусе близко к эпицентру.

Стихийный мемориал в Белгороде в память о погибших при обстреле ВСУ Фото: ТАСС/Колядин Павел

«Водитель грамотно сработал: открыл двери, позволяя выйти всем тем, кто побоялся оставаться в автобусе, а после поехал по дальнейшему маршруту, не создавая пробок. Огромное спасибо пассажирам, которые также несмотря на сложившуюся ситуацию не стали создавать панику, кричать, плакать. Уверена, всем было одинаково страшно, но то, как люди под звуки взрывов пытались друг друга успокоить — дорогого стоит », — добавила жительница города.

Сотрудники заведений, расположенных в центре города, тоже помогали людям попасть в укрытие, бомбоубежища.

— У нас в тот момент никого из посетителей не было, к счастью. Но к нам забегали люди, которые были на площади, все вместе сидели в бомбоубежище и боялись высунуться , ­— рассказала «Известиям» сотрудница кафе, расположенного у Соборной площади в центре города.

Горожане в соцсетях благодарят персонал гостиниц и кафе, магазинов, салонов красоты, — трагический момент застал белгородцев в разных местах, но в большинстве случаев люди проявляли свои лучшие качества и поддерживали друг друга.

«Хочу сказать огромное спасибо отелю White Hill. Нас запустили в убежище, все отлично оборудовано, раздали воду, все были очень вежливыми, сотрудники успокаивали детей, оказывали помощь как могли », — поделилась местная жительница в соцсетях.

Отдельные слова благодарности люди адресуют спасателям и врачам, которые борются за жизнь раненых. В больницах города находятся 109 пострадавших, 22 из них в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Днем, 31 декабря, спецборт МЧС Ил-76 доставил в Москву 25 человек, из них шестеро дети, заявили в ведомстве.

Все выходные в городе будет работать бесплатная юридическая помощь, а также органы ЗАГС , сообщили в пресс-службе Минюста.

«В целях оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим в ходе атаки на город Белгород и членам их семей, начиная с сегодняшнего дня организовано дежурство в выходные дни сотрудников областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Белгородской области (здание МФЦ на улице Есенина, 9 в Белгороде)», — сообщили в Минюсте.

Специалисты будут дежурить ежедневно с 09:00 до 18:00. Также к выездам подготовлен мобильный офис бюро. В режиме готовности находятся адвокатская и нотариальная палаты Белгородской области.

«Белгород, мы с тобой!»

Помощь Белгороду готовы оказать и другие регионы, как соседние, так и расположенные на другом конце страны. Их жители всем сердцем с белгородцами, заверили руководители субъектов .

Несколько регионов уже заявили об отмене новогодних торжеств.

«Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия елки на центральной площади и запланированного концерта). Причем отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области. Уверен, наши жители отнесутся к такому решению с пониманием », — написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Воронежцы организовали народный мемориал у скульптуры «Детям Войны» на улице Театральная, добавил он.

Транспортировка пострадавших при обстреле Белгорода в Москву Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Праздничные массовые мероприятия отменили также в Липецке и Ельце, Вологде. Губернатор Курской области Роман Старовойт в связи с оперативной обстановкой призвал жителей оставаться дома в период новогодних каникул . Салют отменили в новогодней столице России Суздале, все ночные гуляния — в Коломне.

Бригада московских врачей будет помогать пострадавшим в составе группы Минздрава РФ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

«С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города», — написал он в своем телеграм-канале.

На стадионе в Ростове-на-Дону вечером, 30 декабря, появилась бегущая строка со словами «Белгород, мы с тобой!» на фоне российского триколора в знак поддержки жителей города. В Югре в 18:00 31 декабря отключат внешнюю подсветку административных зданий и праздничную иллюминацию.

— Мы погасим огни на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области. Предлагаем всем жителям Югры проявить солидарность и присоединиться к акции, погасив свет в квартирах жилых домов. Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Югра рядом, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования Вячеславу Гладкову и жителям Белгородской области, заверив, что регион готов оказать «необходимую всестороннюю помощь».

Самарская область также готова подключиться к поддержке пострадавших, заверил глава региона Дмитрий Азаров. Помочь готова и Ленинградская область , заверил глава региона Александр Дрозденко.

Теракт в Белгороде отзывается болью в сердце каждого россиянина, поделилась своими чувствами с «Известиям» сенатор от ДНР Наталья Никанорова.

Фото: REUTERS/Stringer

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказала она. — Мирные объекты, безоружные граждане, особенно дети, не должны становиться целью ракетных атак. Это противоречит не только общепризнанным нормам международного гуманитарного права, но и элементарным принципам человечности .

По словам Натальи Никаноровой, каждый российский регион — часть большой семьи, в которой своих никогда не оставят в беде , и Донецкая республика ощутила эту заботу на себе в полной мере. Белгородцам уже сейчас оказывается всесторонняя поддержка от различных субъектов. Каждый готов помочь пострадавшим в этот трагичный день , добавила сенатор.

Также она пожелала сил властям Белгородской области, которые, по мнению сенатора, достойно справляются со всеми сложностями и вызовами.