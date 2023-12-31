С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей

Киев, проигрывая на поле боя, перевел основные усилия на удары по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, а также по объектам, которые должны быть защищены Женевской конвенцией — по больницам, школам, социальным центрам и жилью, заявили «Известиям» в МИД РФ. Россия называет атаку на Белгород, совершённую 30 декабря, спланированным терактом, за которым стоят западные страны . И Москва не видит предпосылок к тому, чтобы страны Запада начали пересматривать свои подходы к предоставлению Киеву оружия — даже после атаки на мирные объекты. Причем Россия в отличие от Украины никогда не целится по обычным гражданам, ее интересует только военная инфраструктура . А Европа и США, действительно, не выступили с прямым осуждением Киева. Почему Запад молчит — в материале «Известий».

Почти без реакции

Реакция стран Запада на обстрел ВСУ центральной части российского Белгорода 30 декабря оказалась весьма сдержанной: прямого осуждения Киева за совершение атаки против мирной инфраструктуры и обычных жителей, уже предсказуемо, не последовало. В Госдепе в комментарии для российских СМИ, например, лишь пояснили, что не поощряют подобные атаки со стороны Украины .

Больше всего в этой ситуации удивляет отсутствие адекватной реакции со стороны структур Организации Объединенных Наций , обращают внимание российские дипломаты. Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил удивление, что никак не прокомментировал действия ВСУ генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш .

— Вместо этого от ООН мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря [Стефана Дюжаррика], который безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить , — обратил внимание Небензя.

Белгород подвергся обстрелу около 15.00 (мск) 30 декабря. Очевидно, не имея значимых успехов на поле боя, Киев перешел к тактике запугивания мирного населения . Фактически в России деяния киевского режима расценивают как теракт, направленный на устрашение российского населения.

Для атаки использовались две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire производства Чешской Республики. Обе ракеты и большинство снарядов было перехвачено, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части упали в Белгороде. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми» , — заявили в Минобороны РФ.

Всего за сутки по населенным пунктам Белгородской области было выпущено около 100 боеприпасов, а также было совершено несколько атак при помощи беспилотников. В первой половине дня 31 декабря было известно о 24 погибших, 131 пострадавших. Разрушены девять частных домов, 453 квартиры, ФОК, сельскохозяйственное предприятие, 53 автомобиля , сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгороде находится бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС.

В ООН заявили, что удары по гражданскому населению и инфраструктурным объектам — яркие напоминания об опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В России же полагают, что кризис уже вышел на новый виток эскалации после удара ВСУ по Феодосии в конце декабря 2023 года.

— Киев, проигрывая на поле боя, перевел основные усилия на удары по мирным, по гражданской инфраструктуре, по объектам, якобы защищенным Женевской конвенцией — по больницам, школам, социальным центрам и жилью . Эта тенденция видна практически вдоль всей линии боевого соприкосновения, — сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родин Мирошник.

По словам дипломата, только за прошедшие сутки пострадало 12 мирных жителей в ДНР, погиб ребенок в Брянске, мирный житель в ЛНР, продолжались обстрелы объектов в Курской, Запорожской и Херсонской областях. « Принципиальная разница — мы бьем по их военным объектам, а они по нашим гражданским. Выход из этого ситуации только один — лишить их этой возможности », — добавил он.

Чехия отказалась участвовать в Совбезе ООН

В ночь на 31 декабря по запросу Москвы прошло заседание Совбеза ООН. Россия настаивала на участии чешского представителя, чтобы тот дал пояснения относительно применения оружия, направленного этой страной , для нанесения ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре — в местах падения обломков не было ни одного военного объекта.

Чехия при этом отказалась от участия в заседании, ссылаясь на то, что Прага «не позволит России вызывать нас куда-либо» . В РФ же назвали заявление чешского МИДа безграмотным.

— «Глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии. Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах» , — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

В российском дипведомстве при этом уверены, то за организацией теракта в отношении жителей Белгорода стоят Лондон и Вашингтон.

« К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины, к совершению кровавых преступлений . Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями», — говорится в заявлении МИД России.

При этом Небензя обвинил украинских военных в том, что они применяют тактику бандеровцев, а « молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников и цивилизованных демократий будет сродни пособничеству их кровавым деяниям ».

— Для них (США и Великобритании. — «Известия») поддержка киевского режима — это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие, — подчеркнул Небензя.

В целом, российские дипломаты уже не впервые обращают внимание на ангажированность международных площадок, особенно связанных с ООН.

— Своим «невнятным бурчанием» в виде реакции на трагедию в Белгороде, Запад стремится замолчать и максимально проигнорировать убийства и ранения мирных жителей , совершенные с их же благословения и при их поддержке. Потому они и будут пытаться отделаться заявлениями в стиле «Россия — агрессор», — сказал Родион Мирошник.

Уркаинский режим, продолжил дипломат, необходимо признать преступным, прекратить поставки вооружения и финансирования и « поставить вопрос об ответственности за взращивание и содержание неонацистского режима в Киеве ». Вместе с тем, убежден Мирошник, к пересмотру позиций Запада может привести только «полная обреченность украинского режима».

Однако пока Москва не видит предпосылок к тому, чтобы страны Запада начали пересматривать свои подходы к предоставлению Киеву оружия — даже после атаки на мирные объекты . Об этом «Известиям» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Россия уже отвечает

Тем не менее, Россия готова дать более жесткие ответы на угрозы, исходящие от Киева , заявил на заседании Совбеза ООН Василий Небензя.

— Как мы уже заявляли, одной из задач нашей специальной военной операции в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы . Думаю, всем должно быть понятно, — заявил российский постпред.

При этом дипломат подчеркнул, что Белгород был избран ВСУ неслучайно, способствовала этому потеря хорошо укрепленных позиций в пригородах Донецка, откуда украинские военные обстреливали мирные районы этого города . «А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная», — предупредил Небензя.

Действий РФ в этом направлении действительно долго ждать не пришлось. Уже 31 декабря Минобороны России отчиталось, что в ответ на террористический акт в Белгороде были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове. В частности, удар был нанесен по гостиничному комплексу «Харьков Палас», в котором располагались представители ГУР и ВСУ, по зданию СБУ и по пункту дислокации «Правого сектора» (организация запрещена в России), а также по ряду других объектов .

Происходящее — это традиционная диверсионно-террористическая работа со стороны ВСУ , считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.