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- С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей
С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей
Киев, проигрывая на поле боя, перевел основные усилия на удары по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, а также по объектам, которые должны быть защищены Женевской конвенцией — по больницам, школам, социальным центрам и жилью, заявили «Известиям» в МИД РФ. Россия называет атаку на Белгород, совершённую 30 декабря, спланированным терактом, за которым стоят западные страны. И Москва не видит предпосылок к тому, чтобы страны Запада начали пересматривать свои подходы к предоставлению Киеву оружия — даже после атаки на мирные объекты. Причем Россия в отличие от Украины никогда не целится по обычным гражданам, ее интересует только военная инфраструктура. А Европа и США, действительно, не выступили с прямым осуждением Киева. Почему Запад молчит — в материале «Известий».
Почти без реакции
Реакция стран Запада на обстрел ВСУ центральной части российского Белгорода 30 декабря оказалась весьма сдержанной: прямого осуждения Киева за совершение атаки против мирной инфраструктуры и обычных жителей, уже предсказуемо, не последовало. В Госдепе в комментарии для российских СМИ, например, лишь пояснили, что не поощряют подобные атаки со стороны Украины.
Больше всего в этой ситуации удивляет отсутствие адекватной реакции со стороны структур Организации Объединенных Наций, обращают внимание российские дипломаты. Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил удивление, что никак не прокомментировал действия ВСУ генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.
— Вместо этого от ООН мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря [Стефана Дюжаррика], который безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить, — обратил внимание Небензя.
Белгород подвергся обстрелу около 15.00 (мск) 30 декабря. Очевидно, не имея значимых успехов на поле боя, Киев перешел к тактике запугивания мирного населения. Фактически в России деяния киевского режима расценивают как теракт, направленный на устрашение российского населения.
Для атаки использовались две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire производства Чешской Республики. Обе ракеты и большинство снарядов было перехвачено, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части упали в Белгороде. «В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — заявили в Минобороны РФ.
Всего за сутки по населенным пунктам Белгородской области было выпущено около 100 боеприпасов, а также было совершено несколько атак при помощи беспилотников. В первой половине дня 31 декабря было известно о 24 погибших, 131 пострадавших. Разрушены девять частных домов, 453 квартиры, ФОК, сельскохозяйственное предприятие, 53 автомобиля, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгороде находится бригада Минздрава во главе с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС.
В ООН заявили, что удары по гражданскому населению и инфраструктурным объектам — яркие напоминания об опасности дальнейшей эскалации конфликта на Украине. В России же полагают, что кризис уже вышел на новый виток эскалации после удара ВСУ по Феодосии в конце декабря 2023 года.
— Киев, проигрывая на поле боя, перевел основные усилия на удары по мирным, по гражданской инфраструктуре, по объектам, якобы защищенным Женевской конвенцией — по больницам, школам, социальным центрам и жилью. Эта тенденция видна практически вдоль всей линии боевого соприкосновения, — сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родин Мирошник.
По словам дипломата, только за прошедшие сутки пострадало 12 мирных жителей в ДНР, погиб ребенок в Брянске, мирный житель в ЛНР, продолжались обстрелы объектов в Курской, Запорожской и Херсонской областях. «Принципиальная разница — мы бьем по их военным объектам, а они по нашим гражданским. Выход из этого ситуации только один — лишить их этой возможности», — добавил он.
Чехия отказалась участвовать в Совбезе ООН
В ночь на 31 декабря по запросу Москвы прошло заседание Совбеза ООН. Россия настаивала на участии чешского представителя, чтобы тот дал пояснения относительно применения оружия, направленного этой страной, для нанесения ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре — в местах падения обломков не было ни одного военного объекта.
Чехия при этом отказалась от участия в заседании, ссылаясь на то, что Прага «не позволит России вызывать нас куда-либо». В РФ же назвали заявление чешского МИДа безграмотным.
— «Глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить мне пролет в воздушном пространстве Болгарии. Не предполагала, что чешский МИД настолько безграмотен, чтобы не знать, как устроен Совет Безопасности ООН. Это та многосторонняя структура, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
В российском дипведомстве при этом уверены, то за организацией теракта в отношении жителей Белгорода стоят Лондон и Вашингтон.
«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины, к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями», — говорится в заявлении МИД России.
При этом Небензя обвинил украинских военных в том, что они применяют тактику бандеровцев, а «молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников и цивилизованных демократий будет сродни пособничеству их кровавым деяниям».
— Для них (США и Великобритании. — «Известия») поддержка киевского режима — это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие, — подчеркнул Небензя.
В целом, российские дипломаты уже не впервые обращают внимание на ангажированность международных площадок, особенно связанных с ООН.
— Своим «невнятным бурчанием» в виде реакции на трагедию в Белгороде, Запад стремится замолчать и максимально проигнорировать убийства и ранения мирных жителей, совершенные с их же благословения и при их поддержке. Потому они и будут пытаться отделаться заявлениями в стиле «Россия — агрессор», — сказал Родион Мирошник.
Уркаинский режим, продолжил дипломат, необходимо признать преступным, прекратить поставки вооружения и финансирования и «поставить вопрос об ответственности за взращивание и содержание неонацистского режима в Киеве». Вместе с тем, убежден Мирошник, к пересмотру позиций Запада может привести только «полная обреченность украинского режима».
Однако пока Москва не видит предпосылок к тому, чтобы страны Запада начали пересматривать свои подходы к предоставлению Киеву оружия — даже после атаки на мирные объекты. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия уже отвечает
Тем не менее, Россия готова дать более жесткие ответы на угрозы, исходящие от Киева, заявил на заседании Совбеза ООН Василий Небензя.
— Как мы уже заявляли, одной из задач нашей специальной военной операции в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно, — заявил российский постпред.
При этом дипломат подчеркнул, что Белгород был избран ВСУ неслучайно, способствовала этому потеря хорошо укрепленных позиций в пригородах Донецка, откуда украинские военные обстреливали мирные районы этого города. «А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная», — предупредил Небензя.
Действий РФ в этом направлении действительно долго ждать не пришлось. Уже 31 декабря Минобороны России отчиталось, что в ответ на террористический акт в Белгороде были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове. В частности, удар был нанесен по гостиничному комплексу «Харьков Палас», в котором располагались представители ГУР и ВСУ, по зданию СБУ и по пункту дислокации «Правого сектора» (организация запрещена в России), а также по ряду других объектов.
Происходящее — это традиционная диверсионно-террористическая работа со стороны ВСУ, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Вот только разница в том — и Василий Небензя подчеркнул это на прошедшем заседании Совбеза ООН, что Россия не направляет оружие против мирных граждан. «Мы целимся только в военную инфраструктуру Украины», — заявил российский представитель.