Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»

Минобороны РФ 5 января сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

«4 января около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Дежурными средствами ПВО 10 ракет были уничтожены над Белгородской областью», — указали в военном ведомстве.

Ранее, 4 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Он призвал местных жителей, находящихся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Людям на улице он посоветовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Также Гладков сообщил, что за сутки в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода из РСЗО «Ольха» повреждения получили более 40 строений и 13 автомобилей. Также украинские боевики выпустили два артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и сбросили на него четыре взрывных устройства с беспилотника.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Губернатор сказал, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 17 снарядов. Позднее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате атаки погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Новость дополняется