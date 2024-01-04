Гладков сообщил об обстреле Белгорода из РЗСО «Ольха»

За прошедшие сутки в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода из РСЗО «Ольха» повреждения получили более 40 строений и 13 автомобилей. Об этом 4 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Белгороде в результате обстрелов из РЗСО «Ольха» различные разрушения получили 20 частных жилых домовладений, 6 квартир в 6 МКД и 12 хозсубъектов. Также повреждены 13 автомобилей. Пострадавших нет», — написал он.

Кроме того, Гладков сообщил, что ВСУ также выпустили два артиллерийских снаряда по селу Журавлевка и сбросили на него четыре взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). После работы противовоздушной обороны (ПВО) в Беловском сельском поселении повреждения получили одно частное домовладение и автомобиль.

Помимо этого в Новосадовском сельском поселении оказались повреждены два частных домовладения и два автомобиля, в Тавровском сельском поселении две хозпостройки, в Майском сельском поселении восемь частных домовладений и один автомобиль, в Стрелецком сельском поселении два дома, в поселке Октябрьский одна хозпостройка.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что общая площадь повреждений в городе после обстрелов ВСУ 2 января составляет свыше 3,5 тыс. кв. м. Демидов добавил, что в восстановлении города участвует 14 подрядных организаций.

Ранее в тот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Белгородской областью шесть ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха». Кроме того, в этот день Гладков информировал, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей. Также в Белгороде временно приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.