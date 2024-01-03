В Белгороде приостановили работу крупных торговых центров и кинотеатров

В Белгороде временно приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров. Об этом 2 января заявил мэр города Валентин Демидов.

«Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Демидов, в эти дни не будут работать торговые центры «РИО», «Мега Гринн» и «Сити Молл Белгородский». По его словам, эта мера необходима. Он призвал граждан, по возможности, оставаться дома.

Решение о временной приостановке деятельности было также принято руководством кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга». Билеты можно будет использовать позже, когда позволит обстановка, уточнил мэр.

Демидов заявил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.