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Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м

Демидов: общая площадь повреждений в Белгороде составляет 3,5 тыс. кв. м
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Фото: РИА Новости
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Общая площадь повреждений в Белгороде после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет свыше 3,5 тыс. кв. м. Об этом 3 января заявил мэр города Валентин Демидов.

Отмечается, что утром 3 января мэр Белгорода вместе с губернатором региона Вячеславом Гладковым объехал пострадавшие после обстрелов объекты. Как указал Демидов, основными задачами являются ремонт жилья, восстановление зданий коммерческих и социальных объектов, а также замена окон.

«Общая площадь повреждений — более 3,5 тыс. кв. м. Наибольший объем — в многоквартирных домах», — написал он в своем Telegram-канале.

Демидов добавил, что в восстановлении участвует 14 подрядных организаций.

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Ранее в этот день средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Белгородской областью шесть ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха». Также в этот день Гладков информировал, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков. Кроме того, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей. Также в Белгороде временно приостановлена работа крупных торговых центров и кинотеатров.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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