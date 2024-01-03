Гладков сообщил о повреждениях в селе Солоти после обстрела ВСУ

Село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 3 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки украинских боевиков нет.

«В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи», — уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

На месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате удалось сбить несколько воздушных целей.

Накануне, 2 января, украинские боевики трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе прозвучал сигнал ракетной опасности. Как сообщил губернатор, на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что было ликвидировано 17 снарядов этого типа.

Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, были сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Кроме того, один человек погиб. Мужчина ехал в машине, в это время рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено более 70 домов и 40 автомобилей.

Украинские боевики не единожды обстреливали приграничные регионы России. 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате были ликвидированы представители главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.