Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Белгородской областью шесть ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха». Об этом 3 января сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», — отмечается в сообщении министерства.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Так, с утра Вооруженными силами Украины (ВСУ) было произведено два обстрела Белгородской области.

«Сегодня подомовой обход. По результатам сразу информацию до вас доведу», — добавил губернатор.

Ранее утром 3 января Гладков сообщал о работе ракетной тревоги. Позднее власти региона сообщили об отмене ракетной опасности. Также в этот день Гладков информировал, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел украинских боевиков. Кроме того, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

Во вторник, 2 января, ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Тогда Гладков сообщил, что на подлете к городу системами ПВО были сбиты четыре цели. В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа, к вечеру этого дня их число увеличилось до 26.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.