В Воронеже предложили размещение в ПВР жителям Белгорода

В связи с участившимися обстрелами Белгорода со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) губернатор Воронежской области Александр Гусев в пятницу, 5 января, в своем Telegram-канале предложил жителям города приехать в пункты временного расположения.

«Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим еще больше мест в ПВР», — написал Гусев.

Он также добавил, что находится в постоянном взаимодействии с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Вечером 5 января Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности. Политик попросил граждан покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома.

В этот же день сообщалось, что власти Белгорода эвакуируют местных жителей, которые переживают за свою безопасность из-за обстрелов со стороны ВСУ, в пункты временного размещения (ПВР) в городах Старый Оскол и Губкин. Гладков добавил, что в случае нехватки мест в ПВР он попросит о помощи губернаторов других регионов.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Помимо этого, Гладков сообщил, что после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в больницах находятся 74 раненых. Уточняется, что 20 человек находятся в реанимационных отделениях больниц Москвы.

В ночь на 5 января Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.