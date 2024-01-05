Власти Белгорода помогут желающим эвакуироваться на окраину области

Власти Белгорода эвакуируют местных жителей, которые переживают за свою безопасность из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в пункты временного размещения (ПВР) в городах Старый Оскол и Губкин. Об этом 5 января сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что уже несколько семей, которые просили о помощи, были перевезены в безопасное место. Другие жители также могут быть эвакуированы при желании на окраину области. Там будут предоставлены комфортные условия, и можно будет оставаться на столько времени, сколько его необходимо, подчеркнул Гладков.

«Что для этого нужно сделать? Нужно обратиться ко мне, в приемную губернатора Белгородской области. Или обратиться в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать», — проинструктировал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в случае нехватки мест в ПВР он попросит о помощи губернаторов других регионов. По его словам, ему уже поступали десятки звонков от коллег с такими предложениями.

Ранее в этот день Гладков рассказал, что после обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых, 20 из которых — в реанимации. Он подчеркнул, что все они находятся под контролем опытных врачей. В ночь на 5 января глава региона также сообщил, что по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.