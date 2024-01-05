Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки
Мир
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую температуру для XXI века
Общество
В Московском регионе до 7 января продлили «оранжевый» уровень опасности
Мир
В Британии рассказали о признаках конфликта Зеленского и Залужного в 2022 году
Спорт
В «Зените» назвали преждевременными разговоры о трансфере Ахметова
Мир
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Общество
Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube
Общество
В парках Москвы появились пункты бесплатной раздачи горячих напитков
Мир
КНДР заявила об ответном характере артиллерийских стрельб рядом с Южной Кореей
Мир
Telegraph узнала о списании военных кораблей в Британии из-за недостатка моряков
Мир
Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц
Мир
СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России
Политика
Подписи в поддержку Путина на выборах 2024 года прибыли в его избирательный штаб
Армия
Российские силы за неделю сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ
Армия
Над Черным морем средства ПВО уничтожили ракету «Нептун»
Сюжет:

Власти Белгорода помогут желающим эвакуироваться на окраину области

Гладков: жителей Белгорода по желанию эвакуируют в Старый Оскол и Губкин
0
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Белгорода эвакуируют местных жителей, которые переживают за свою безопасность из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в пункты временного размещения (ПВР) в городах Старый Оскол и Губкин. Об этом 5 января сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что уже несколько семей, которые просили о помощи, были перевезены в безопасное место. Другие жители также могут быть эвакуированы при желании на окраину области. Там будут предоставлены комфортные условия, и можно будет оставаться на столько времени, сколько его необходимо, подчеркнул Гладков.

«Что для этого нужно сделать? Нужно обратиться ко мне, в приемную губернатора Белгородской области. Или обратиться в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Нужно сообщить о том, что вы готовы выехать», — проинструктировал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в случае нехватки мест в ПВР он попросит о помощи губернаторов других регионов. По его словам, ему уже поступали десятки звонков от коллег с такими предложениями.

На линии огня: в Белгороде ликвидируют последствия украинского теракта
Российские силы в ответ на преступление киевской хунты уничтожили ряд стратегических объектов на Украине

Ранее в этот день Гладков рассказал, что после обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых, 20 из которых — в реанимации. Он подчеркнул, что все они находятся под контролем опытных врачей. В ночь на 5 января глава региона также сообщил, что по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024