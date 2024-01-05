В Белгороде сообщили об угрозе ракетной опасности

В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Об этом 5 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома», — написал он в своем Telegram-канале.

Он призвал не подходить к окнам и спуститься в укрытия в случае получения сигнала ракетной опасности.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Помимо этого, Гладков сообщил, что после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в больницах находятся 74 раненых. Уточняется, что 20 человек находятся в реанимационных отделениях больниц Москвы.

В ночь на 5 января Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждено более 30 автомобилей.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.