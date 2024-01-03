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В ООН призвали защитить мирных жителей Белгорода

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк 2 января потребовал деэскалации и защиты мирного населения после гибели граждан в результате атак в России и на Украине.

В соцсети Х (бывш. Twitter) он потребовал от каждой стороны, участвующей в конфликте, придерживаться международного права при ведении боевых действий.

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Во вторник, 2 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

Как указал Гладков, в результате атак ВСУ повреждены более 70 домов и 40 автомобилей.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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