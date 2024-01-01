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Посол РФ в Венгрии назвал последствия евроинтеграции Украины

Посол РФ в Венгрии: вступление Украины в ЕС обернется крахом для евробюрократов
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Фото: Соцсети
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Россия никогда не препятствовала евроинтеграции Украины, но настаивала на нейтралитете страны. Сегодня пока сложно сказать, в какую цену обойдется столь сомнительная и крайне дорогостоящая авантюра руководства ЕС, заявил 31 декабря посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью порталу Moszkvater.

Он пояснил: вопрос евроинтеграции Украины должен интересовать европейских чиновников, политиков и тех, на чьи деньги они живут, — европейских налогоплательщиков. Причем некоторые оценки этого проекта уже стали известны, только Брюссель их замалчивает.

«Как только всем станет ясна стоимость проекта, будет доказана и его неосуществимость. И это обернется политическим крахом европейских бюрократов, инициировавших эту авантюру», — сказал Станиславов.

Посол добавил, что оценить последствия украинской евроинтеграции может даже тот, кто не является экспертом в данном вопросе. Как минимум возникает вопрос о том, как такое коррумпированное на всех уровнях государство может в принципе соответствовать юридическим критериям членства в Евросоюзе.

«Мне кажется, что последствия ускоренной европейской интеграции Украины будут означать радикальную трансформацию функционирования ЕС, особенно в такой сфере, как общая аграрная политика», — продолжил он.

Дипломат напомнил, как соседние страны — члены ЕС стали объектом экспортной экспансии украинских сельхозпроизводителей, которые наводняли рынки некачественным зерном по демпинговым ценам. Эти страны, по мнению Станиславова, испытали лишь часть последствий, с которыми им пришлось бы столкнуться, если бы Украина была полноправным членом ЕС.

«Очевидно, что членство существенно влияет и на бюджетную сферу. Украина поглотит большую часть средств, выделяемых на помощь менее развитым странам. В результате большинство нынешних субсидируемых членов ЕС станут чистыми донорами», — подчеркнул посол РФ.

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы
При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

14–15 декабря в Брюсселе прошел саммит лидеров стран ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.14 декабря Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

12 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил ему, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Он добавил, что ЕК не имеет понимания о влиянии членства Украины в ЕС на всё сообщество.

В тот же день Кулеба заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в ЕС, в том числе «попрыгать и сплясать». Он подчеркнул, что Украина войдет в состав Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата.

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