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Глава МИД Украины заявил о готовности «попрыгать и сплясать» для членства в ЕС

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Фото: TASS/Ameer Al-Mohammedawi
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Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом 11 декабря заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, то это должно быть отмечено как результат», — сказал он перед заседанием совета глав МИД стран Евросоюза.

Кулеба выразил уверенность в том, что Украина войдет в состав ЕС. По его словам, этот процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями.

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Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Ранее, 29 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

9 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

До этого, 8 ноября, глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% шагов для вступления в ЕС, намеченных в прошлом году. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств.

При этом днем ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока окончательно не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни.

В начале октября президент Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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