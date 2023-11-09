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Экономист рассказал о негативных последствиях для ЕС в случае вступления Украины

Экономист Чирков: вступление Украины в ЕС окажет негативное влияние на союз
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) окажет крайне негативное влияние на экономику самого Европейского союза, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 9 ноября.

«С моей точки зрения, экономика Украины находится в печальном состоянии. Вступление Украины в Евросоюз окажет крайне негативное влияние на экономику самого ЕС. Мы видим, что многие европейские страны уже сейчас входят в рецессию, это во многом происходит благодаря тому, что оказывается поддержка не населению, не промышленности Европейского союза, деньги не поступают в европейскую экономику, а уходят фактически третьим странам, в частности Украине», — объяснил экономист.

Эксперт отметил, что в случае присоединения страны к союзу в ЕС придется усиливать поддержку Киева. При этом государство немаленькое и расходы на Украину вырастут многократно, потому что нужно будет соблюдать различные законодательные нормы на украинской территории, выравнивать многие показатели, в том числе экономические, предположил Чирков.

«Экономически вхождение Украины в Евросоюз на сегодняшний день — это просто самоубийственно для самого ЕС. Как мне кажется, именно по этой причине о вступлении Украины в Евросоюз можно говорить только как о фантастике или о какой-то гипотетической возможности», — заключил эксперт.

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Ранее в этот день украинский экс-премьер Николай Азаров выразил мнение, что в настоящее время страна не соответствует критериям вступления в ЕС. Среди причин он назвал упадок в украинской экономике, продолжающийся конфликт и нарушение киевским режимом прав человека.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в ЕС. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что государству согласовали статус кандидата.

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