Посторонним — вход: в ЕС предложили начать переговоры с Украиной

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС , Грузия же в декабре может получить статус кандидата. Однако даже начало таких дискуссий не дает никаких гарантий — та же Турция ведет подобные переговоры с 2005 года. Более того, в будущем между Киевом и Брюсселем появятся противоречия, считают эксперты, и Украина станет неудобным членом для ЕС , а проблемы могут быть даже больше, чем в отношениях Евросоюза с Венгрией и Польшей. О решении ЕК и о требованиях к Киеву — в материале «Известий» .

Еврокомиссия дала добро на переговоры

Еврокомиссия опубликовала отчет о расширении (Enlargement Package) Евросоюза за 2023 год, в котором дала рекомендацию Совету ЕС перейти к переговорам с Украиной и Молдавией о приеме в объединение . Таким образом, обе страны, получившие статус кандидата летом 2022 года, в процедурном плане продолжают движение в сторону интеграции с ЕС.

— Сегодня, через 10 лет после акций протеста на майдане, исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Кроме того, Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, а также утвердить статус кандидата на вступление для Грузии, — заявила 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом в ЕК подчеркнули, что для окончательного вступления в ЕС Киев должен завершить ряд начатых ранее реформ , которые затронут экономическую, политическую, общественную и культурную сферы жизни государства.

Теперь рекомендации Еврокомиссии должны обсудить лидеры стран Евросоюза на саммите 14–15 декабря , после чего уже начнется техническая часть работы. Предметные дискуссии, как ожидается, могут стартовать в конце марта 2024 года. Сторонам предстоит подготовить дорожные карты, а украинское законодательство ждет проверка на соответствие европейским нормам и стандартам.

Никаких сроков, ограничивающих продолжительность таких переговоров, не существует, что ярко демонстрирует пример Турции , которая подала заявку на членство еще в 1987 году, а переговоры с ней длятся с 2005-го. Стороны всё еще не могут решить проблемы по 16 из 35 пунктов так называемого переговорного досье.

Накануне агентство Bloomberg писало, что для запуска переговоров о вступлении Еврокомиссия может предъявить Киеву условия по изменению законодательства в области прав меньшинств, борьбы с коррупцией, деолигархизации и лоббизма .

По оценке европейских чиновников Украина выполнила следующие требования , предъявленные ей в прошлом году:

– ввести в действие законодательство о порядке отбора судей Конституционного суда;

– завершить проверку добросовестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создать Высшую квалификационную комиссию судей;

– обеспечить соответствие законодательства по борьбе с коррупцией стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);

– бороться с влиянием групп интересов путем принятия нового законодательства о СМИ.

Невыполненными считаются три пункта : борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и пересмотр законодательства, касающегося прав национальных меньшинств.

В очередь

Планы на расширение ЕС за счет бывших советских республик стали ответом Евросоюза на российскую спецоперацию на Украине, о чем периодически говорят представители ЕС самого разного уровня.

«Мы должны предложить надежный путь вступления в ЕС, который принесет результаты в области реформ и устранит экономический разрыв», — написал 7 ноября в социальной сети Х еврокомиссар по вопросам европейской политики и соседства и расширения Оливер Вархели.

По сути, рекомендация Еврокомиссии действительно отражает ту ситуацию, которая сложилась на данный момент в рамках украинского кризиса. После провального контрнаступления ВСУ и старта публичной дискуссии в СМИ о способности украинских военных продвинуться на поле боя население страны и часть ее элит оказались дезориентированными, а потому нуждающимися в дополнительных внешних стимулах, которые мотивировали бы их продолжать борьбу с ВС РФ , считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов.

— Всё это призвано показать, что от Украины не отказываются , что, несмотря на неудачи киевского правительства, страна по-прежнему находит поддержку со стороны государств ЕС, которые даже готовы в той или иной перспективе видеть Украину в своих рядах, — отметил Соколов в разговоре с «Известиями».

Однако даже старт переговоров не будет означать скорого принятия Украины или Молдавии в Евросоюз. Примеров тому достаточно: помимо Турции в следующем году будет уже 10 лет, как начались аналогичные процессы с Сербией, с Черногорией — с 2012-го. В 2020 году стартовали переговоры с Албанией и Северной Македонией.

Эксперты сходятся в том, что вступление в ЕС — вопрос не ближайшей перспективы, однако в будущем сами переговоры могут стать элементом давления на Киев в рамках военного конфликта на территории Украины , считает политолог Борис Межуев. По его словам, начало мирного процесса с Москвой способно оказаться одним из предметов торга для перехода на новый уровень в дискуссии о будущем членстве в ЕС. Однако и тут вводные для Украины остаются неясными.

— В ближайшей перспективе, видимо, вступления Украины в ЕС точно не произойдет, а в отдаленной — это тоже маловероятно . Предметно говорить о приеме в Евросоюз страны в состоянии военного конфликта без каких-либо ясных перспектив восстановления ее экономики не станут, — сказал Межуев «Известиям».

Проблемы интеграции

Уже сегодня вопрос вступления Украины в ЕС вызывает сопротивление со стороны Венгрии , которая и раньше блокировала обсуждения из-за споров относительно закона об образовании, положения закарпатских венгров и наличия банка OTP в украинском черном списке в связи с работой финансовой организации в РФ.

В этот раз Будапешт уже успел заявить, что венгерские политики намерены блокировать старт переговоров с Украиной.

— Были введены новые [языковые] законы, которые сделали жизнь венгров на Украине невыносимой. <…> Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никакой дискуссии с украинцами об их интеграции в Евросоюз. Пока проблема не будет решена, мы будем ее блокировать , — говорил 7 ноября советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

Более того, существует и другая проблема, считает Борис Межуев. После завершения боевых действий на Украине между Киевом и Брюсселем могут вспыхнуть противоречия, которые сейчас стараются не замечать: Украина будет представлять собой поствоенное общество с очень сильным национальным самосознанием и с очень значительными претензиями к Европе , включая анализ военной помощи, которую ЕС оказал или не оказал ВСУ. Всё это будет сильно осложнять интеграционные процессы.

— Украина не станет лояльным членом ЕС, и все это прекрасно понимают . Это будут те же самые проблемы, какие есть с Венгрией или Польшей, только в мультиплицированной форме. Это будет большое государство с очень агрессивными националистическими интересами и с огромным количеством претензий, — говорит политолог.

Однако внутренние дискуссии в ЕС уже начались : прежде чем приглашать новые страны в объединение, необходимы реформы, признала Урсула фон дер Ляйен. Именно необходимость внутреннего преобразования стала одной из причин, по которым ЕС не смог согласовать обещание принять новых членов к 2030 году.

Согласно предварительным проектам реформ, о которых периодически пишут западные СМИ, требуется усилить власть институтов Брюсселя и Еврокомиссии, а также сократить суверенитет стран — членов ЕС через переход от принципа единогласия при вынесении решений к голосованию квалифицированным большинством. Однако не все члены сообщества готовы к подобным изменениям.