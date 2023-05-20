Рефлекс Жеваго: как Зеленский пытается поймать олигарха с яхтой Z

На Украине очередной приступ борьбы с олигархами. В фокусе внимания киевских СМИ оказался миллиардер Константин Жеваго, который давно покинул пределы страны. Бизнесмена обвинили в даче взятки в размере $2,7 млн главе Верховного суда Украины. Команда Зеленского пытается добиться экстрадиции предпринимателя. Подробности — в материале «Известий».

Чем интересен олигарх Жеваго

Константин Жеваго родился в 1974 году, детство провел в Запорожской области. Уже в 19 лет начал неплохо подрабатывать — стал финансовым директором крупной компании «Финансы и кредит». Согласно одной из версий, «вундеркинда из глубинки» пригласили в бизнес в качестве номинального руководителя. Своему взлету он якобы обязан другу и однокурснику Сергею Черепу, отец которого занимал высокие посты в сфере строительства.

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев Константин Жеваго, 2007 год

Вместе с партнерами Жеваго скупал ценные бумаги, собирал из мелких пакетов акций крупные, а потом продавал их иностранным компаниям. По ряду свидетельств, бизнес вел по всем правилам «лихих 90-х» — жестко, иногда за рамками Уголовного кодекса. Так, в 2000 году во время переговоров с Жеваго при невыясненных обстоятельствах скончался председатель правления ОАО «Луганскоблэнерго» Михаил Поляков.

В итоге предприниматель сумел создать бизнес-империю, в которую вошли 60 предприятий . Самые крупные активы — банк «Финансы и кредит», три горно-обогатительных комбината, компания Ferrexpo, занимавшаяся экспортом железной руды, а также фармацевтическая компания «Артериум», Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ), портовый терминал «ТИС-Руда» в Одесской области и телеканал «Эспрессо TV».

Цех Кременчугского автомобильного завода Фото: соцсети

Параллельно олигарх справил себе депутатскую неприкосновенность, шесть раз избирался в Верховную раду . Считался одним из главных спонсоров блока Юлии Тимошенко, дважды проходил в парламент по его списку, еще четыре раза получал мандат после побед в мажоритарном округе. Работу в парламенте, впрочем, игнорировал — избегал выступлений и законодательных инициатив, злостно прогуливал заседания.

Какие проблемы у олигарха Жеваго

Победу майдана в 2014 году Константин Жеваго приветствовал . В одном из интервью говорил, что «при прошлом режиме» его не жаловали, не давали никаких преференций. В ходе другой беседы с журналистами сообщал, что украинцы хотят жить «в здоровом обществе». «А что же это за общество? Конечно, это Евросоюз, а не Россия <…>. Жизнь нас выталкивает к богатым и успешным соседям», — рассуждал он.

Отношения с президентом Порошенко у Жеваго, правда, не сложились, глава украинского государства положил глаз на бизнес конкурента. В 2015 году начались проблемы у банка «Финансы и кредит». Выяснилось, что он предоставлял кредиты другим компаниям Жеваго, те займы не возвращали, образовавшиеся бюджетные дыры затыкали за счет других вкладчиков и помощи государства. Всего было выведено порядка 5 млрд гривен ($113 млн).

Константин Жеваго и Петр Порошенко в зале Верховной рады Украины Фото: соцсети

В результате Нацбанк Украины ликвидировал «Финансы и кредит», а олигарха объявили в международный розыск. В 2019 году миллиардер проиграл очередные выборы в раду, лишился депутатской неприкосновенности и спешно покинул Украину . Кроме того, ушел с поста гендиректора компании Ferrexpo, хотя до сих пор остается ее владельцем.

После начала СВО произошло новое перераспределение активов. Так, в ноябре 2022 года правительство Украины признало стратегическим и национализировало завод КрАЗ , производящий большегрузные автомобили. Тогда же сотрудники госбюро расследований (ГБР) пришли с обысками на предприятия «Артериума». Обсуждается также национализация Полтавского горно-обогатительного комбината.

Сам миллиардер, впрочем, из-за происходящего не переживает. Журнал Forbes по итогам 2022 года оценил состояние Жеваго в $1,4 млрд и поместил на пятую строчку в списке богатейших украинцев. По данным украинских СМИ, большую часть времени предприниматель проводит на своей 65-метровой яхте . Прошлым летом роскошное судно видели на Ибице, в Сен-Тропе и Монако.

Участники акции протеста, требующие вернуть вклады обанкротившихся банков, у здания Верховной рады Украины в Киеве, 2016 год Фото: РИА Новости/Алексей Вовк

Яхта называется Z, а потому приковывает повышенное внимание . В пресс-службе Жеваго, однако, подчеркивают, что никакого политического подтекста нет. «Название соответствует первой букве английского варианта фамилии Zhevago», — говорится в сообщении. В украинских СМИ всё равно возмущаются, что олигарх не сменил название. Журналисты также причислили Жеваго к «батальону Монако» — политикам и бизнесменам, которые в разгар боевых действий ведут роскошный образ жизни .

На таком информационном фоне ГБР пыталось инициировать экстрадицию Жеваго. В декабре олигарха задержали в Куршевеле, но спустя неделю освободили под залог в €1 млн. В марте французский суд отказался выдавать бизнесмена. Утверждалось, что Украина находится в состоянии военного конфликта и не может организовать беспристрастный суд.

Яхта Z Константина Жеваго Фото: соцсети

Украинские власти не теряют надежд на экстрадицию. Кроме того, рассчитывают вернуть $113 млн. 17 мая в ГБР сообщили, что продвинулись в этом вопросе — добились блокировки соответствующей суммы на счетах компаний Жеваго. В середине мая украинские спецслужбы также якобы разоблачили коррупционную схему. По их данным, приближенные Жеваго передали взятку в размере $2,7 млн главе Верховного суда страны Всеволоду Князеву. Утверждается, что деньги вручили за некие положительные решения в пользу олигарха, конкретное дело не называется.

Как поживают украинские олигархи

После начала СВО возможности украинских олигархов заметно сократились. По данным Forbes, совокупное состояние 20 богатейших украинцев в 2022 году уменьшилось с $40 млрд до $22,5 млрд. Причины — сокращение внутреннего рынка и экспортных возможностей, национализация крупных промышленных предприятий. С появлением контролируемого офисом президента единого телемарафона снизились медийные возможности магнатов.

Игорь Коломойский Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

При этом реальные преследования коснулись тех, кого украинские власти посчитали пророссийскими. Виктор Медведчук не только лишился активов, имущества и украинского гражданства, но и был задержан СБУ . Судя по публиковавшимся фотографиям, условия содержания были довольно суровые. В сентябре в ходе обмена пленными Медведчук попал в Россию.

Другие олигархи чувствуют себя лучше. Да, состояние и влияние многих уменьшились, но реальные преследования обходят стороной. Так, в феврале прошли обыски у Игоря Коломойского . Следственные действия связывали с махинациями в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта», общая сумма ущерба оценивалась в $1,08 млрд. С тех пор, однако, никакой новой информации по делу не появилось, никакой меры пресечения Коломойскому не избрано.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Дудчак в беседе с «Известиями» отмечает, что происходит передел собственности.

— Идея спущена сверху, западные кураторы считают, что давно пора заменить украинских воротил на своих управляющих и транснациональные корпорации. Речи о некой социальной справедливости не идет, просто происходит передел собственности. Какие-то олигархи ближе к Зеленскому, они получили некие гарантии неприкосновенности. Другие дальше, их решили «съесть» первыми, — полагает эксперт.

Одна из вечеринок участников так называемого батальона Монако в Куршевеле Фото: соцсети

Политолог Дмитрий Солонников говорит, что в условиях специальной военной операции на Украине крайне нестабильная экономическая и политическая жизнь.

— Сложно понять, как страна будет выглядеть через какое-то время. Соответственно, неустойчивое положение коснулось и украинских олигархов. Видимо, все занимаются собственным выживанием, не строят долгосрочных планов. Надеются пережить нынешний период, потом планируют определяться со своим будущим, — отмечает аналитик.