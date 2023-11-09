Экс-премьер Украины указал на несоответствие страны критериям вступления в ЕС

Украина в данный момент не соответствует критериям вступления в Евросоюз (ЕС), считает экс-премьер страны Николай Азаров. Об этом он написал 9 ноября на свой странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В числе причин он назвал упадок в украинской экономике, продолжающийся конфликт и нарушение киевским режимом прав человека.

«Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас на Украине в 2013 г. не была конкурентной. <...> А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи», — написал политик.

Азаров подчеркнул, что сейчас украинский бюджет на три четверти финансируется Западом, в то же время госдолг страны превысил 100%. Данные факторы не позволяют говорить о платежном балансе, указал он. Помимо этого бывший премьер напомнил, что Украина не может быть принята в ЕС до урегулирования территориального конфликта.

Третьей причиной Азаров назвал нарушения в стране прав человека и фундаментальных свобод, что также противоречит критериям присоединения. В частности, политик отметил тюремные сроки за комментарии в интернете, гонения на церковь и запрет на русский язык. По этим причинам Украина не подходит для вступления в ЕС ни по одному из критериев, а выводы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен расходятся с реальностью, заключил он.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Комментируя решение ЕК, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.