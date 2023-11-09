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В МИД Венгрии указали на абсурдность переговоров Украины о вступлении в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о несоблюдении свободы слова и СМИ на Украине
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Фото: TASS/JUSTIN LANE
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Венгрия считает, что Европейский союз (ЕС) пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Таким образом 8 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении ЕС.

В документе отметили, что Украина полностью не выполнила требования для присоединения к ЕС, однако Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с руководством Киева по поводу присоединения к союзу. Также глава внешнеполитического ведомства Венгрии подчеркнул правильным постановление Еврокомиссии, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, включая «вопиющие» нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.

«Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении», — отметил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы, соответственно, подчеркнул Сиярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

«Мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны – члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине», — резюмировал Сийярто.

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Ранее в этот день Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. 7 ноября ЕК выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении изменений, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В этот же день, 8 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Кроме того, 8 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украина и Молдавия быстро «обескровят и обезжирят» Европу в случае их вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что еще 12 лет назад ему говорили руководители ЕС о том, что поторопились с созданием альянса из разных стран.

Также Сийярто 14 октября заявил, что страна не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС, пока ее власти не отменят дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Он отметил, что после принятия нового закона об образовании на Украине в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично.

Он назвал сложившуюся ситуацию печальной. Сийярто уточнил, что с 2015 года Венгрия конфликтует с Украиной по этому поводу и просит «вернуть венграм те права, которые у них были».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан придерживается такой же позиции по вопросу прав закарпатских венгров.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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