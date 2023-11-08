Медведев предрек ослабление Евросоюза в случае вступления Украины и Молдавии

Украина и Молдавия быстро «обескровят и обезжирят» Европу в случае их вступления в Евросоюз (ЕС). Таким мнением 8 ноября поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз (букв)», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще 12 лет назад ему говорили руководители ЕС о том, что поторопились с созданием альянса из разных стран.

Ранее в этот день Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. 7 ноября ЕК выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении изменений, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.