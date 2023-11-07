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Pais узнала условия ЕС для начала диалога о вступлении Украины в блок

Pais: ЕК готова к диалогу о вступлении Украины в ЕС при выполнении условий
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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Европейская комиссия (ЕК) полагает, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом 7 ноября сообщила испанская газета Pais.

На основании этого Брюссель готовится рекомендовать странам — участницам объединения дать зеленый свет на продолжение процесса вступления и начать переговоры в начале следующего года, отмечает издание.

Однако Киеву будут выставлен ряд условий. Так, украинское правительство должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств, выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией, а также добиться прогресса в прозрачности лоббистской деятельности, говорится в конфиденциальном отчете ЕК.

Ранее во вторник сообщалось, что ЕК намерена на заседании в этот день порекомендовать государствам — членам ЕС начать официальные переговоры по вступлению Украины в блок. По словам источников Bloomberg, окончательная формулировка рекомендательного заключения еще не согласована.

Заключение ЕК опубликуют 8 ноября. Документ должны будут одобрить все участники ЕС. Предположительно, это может произойти в декабре на саммите объединения.

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В начале октября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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