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Bloomberg сообщило о рекомендации ЕК начать переговоры о приеме Украины в ЕС

Bloomberg: ЕК 7 ноября формально порекомендует начать переговоры о приеме Украины в ЕС
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Еврокомиссия (ЕК) намерена на заседании во вторник, 7 ноября, порекомендовать государствам — членам Евросоюза (ЕС) начать официальные переговоры по вступлению Украины в блок, сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, таким образом ЕС надеется придать импульс своей политике расширения. Они добавили, что окончательная формулировка рекомендательного заключения еще не согласована.

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении издания, переговоры могут быть начаты после завершения Киевом реформ и принятия украинского законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» государства.

Когда Украине был предоставлен статус кандидата в июне 2022 года, ЕС определил семь шагов, которые Киеву необходимо было предпринять, чтобы продвинуться вперед в процессе вступления. Украина завершила четыре из этих этапов — касающихся судебной системы, независимости СМИ и отмывания денег. Источники добавили, что несколько условий ЕС Киев пока не выполнил.

Заключение ЕК будет опубликовано 8 ноября. Документ должны будут одобрить все участники ЕС. Предположительно, это может произойти в декабре на саммите объединения.

Ранее, 6 ноября, Reuters также сообщало, что ЕК 8 ноября даст официальную рекомендацию странам – членам ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество.

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В начале октября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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