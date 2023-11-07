СМИ узнали о планах ЕК рекомендовать ЕС начать переговоры по Киеву и Кишиневу
Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября даст официальную рекомендацию странам – членам Евросоюза (ЕС) о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме в сообщество. Об этом 6 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.
«Оба чиновника — один из которых видел проект отчета Европейской комиссии перед его публикацией, а другой — знаком с его содержанием — заявили, что рекомендации означают, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневом могут начаться в следующем году», — говорится в статье.
Ранее в этот день стало известно, что вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину возмутили высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выполнении Киевом 90% условий для вступления в Евросоюз. По словам Стефанишиной, такие высказывания фон дер Ляйен носят «негативный характер».
До этого, 4 октября, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.
Прогноз Мишеля прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, указав на веру ЕС в существование Украины до этого времени. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в этот же день, что для Евросоюза вхождение в него Киева в ее текущем формате является началом конца альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.
В аналогичном положении также находятся еще шесть стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.