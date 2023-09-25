Венгрия не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, о чем заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступления перед парламентом 25 сентября.

«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», — цитирует премьер-министра портал ORIGO.

Венгерский премьер указал на тот факт, что венграм запретили в школах петь национальный гимн и одеваться в одежды национальных цветов.

21 марта политолог Алексей Кочетков указал на многолетнюю дискриминацию закарпатских венгров. По словам эксперта, бандеровцы постоянно осуществляли провокации в Закарпатской области — ломали венгерские памятники, разрушали могилы венгерских военнослужащих.

26 июля Венгрия обвинила Киев в несоблюдении итогов референдума об автономии Закарпатья. Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи напомнил, что украинские власти на протяжении 30 лет игнорируют итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, согласно которым закарпатских венгров нельзя призывать в Вооруженные силы Украины.