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Орбан назвал возвращение прав закарпатским венграм условием поддержки Украины

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Венгрия не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм, о чем заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступления перед парламентом 25 сентября.

«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», — цитирует премьер-министра портал ORIGO.

Венгерский премьер указал на тот факт, что венграм запретили в школах петь национальный гимн и одеваться в одежды национальных цветов.

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21 марта политолог Алексей Кочетков указал на многолетнюю дискриминацию закарпатских венгров. По словам эксперта, бандеровцы постоянно осуществляли провокации в Закарпатской области — ломали венгерские памятники, разрушали могилы венгерских военнослужащих.

26 июля Венгрия обвинила Киев в несоблюдении итогов референдума об автономии Закарпатья. Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи напомнил, что украинские власти на протяжении 30 лет игнорируют итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, согласно которым закарпатских венгров нельзя призывать в Вооруженные силы Украины.

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