Украинские власти на протяжении 30 лет игнорируют итоги референдума 1991 года о создании автономии в Закарпатье, согласно которым закарпатских венгров нельзя призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). На это указал глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в среду, 26 июля.

«Мы требуем более решительных действий в интересах закарпатских венгров. Мы требуем <…> подтверждения киевским правительством результатов украинского референдума 1991 года», — отметил политик в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что на этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе на территориях, населенных венграми.

«Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию», — сказал Тороцкаи.

Ранее, в конце июня, политолог Кирилл Аверьянов отметил в беседе с «Известиями», что позиции Будапешта и Киева по венгерскому меньшинству в Закарпатье обречены на столкновение. Он указал на то, что Венгрия последовательно проводит политику, направленную на защиту интересов этнических венгров, проживающих за пределами исторической родины. Точно так же Украина последовательно проводит курс на строительство национального государства, в котором украинский язык и украинская культура тотально доминируют.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в Закарпатье.

До этого, в апреле, вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявил «Известиям», что, если бы власти Украины предоставили Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство, и другим регионам территориальную автономию, это стало бы «шагом в правильном направлении».

В марте глава венгерского МИДа заявил, что Будапешт хочет от Украины возвращения прав национальных меньшинств, действовавших до 2015 года. По его словам, Венгрия наблюдает постоянные системные нарушения прав меньшинств на Украине. Недовольство помимо Венгрии высказывала Румыния, имеющая на Украине крупные общины соотечественников.