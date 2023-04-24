В парламенте Венгрии призвали Киев дать Закарпатью автономию

Если бы власти Украины предоставили Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство, и другим регионам территориальную автономию, это стало бы «шагом в правильном направлении». Об этом заявила «Известиям» вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

«Украинское руководство не желает гарантировать самые элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам на Украине, пытается ограничить их существующие права, особенно в области использования языка», — подчеркнула она.

Вместе с тем, по словам парламентария, на фоне увеличения военной помощи, которую Киев получает от Запада, украинские власти чувствуют всё меньшую необходимость в том, чтобы идти на какие-либо компромиссы в вопросе гарантий прав венгерского населения Закарпатья.

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