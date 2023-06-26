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Политолог заявил о столкновении позиций Будапешта и Киева по закарпатским венграм
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Политолог заявил о столкновении позиций Будапешта и Киева по закарпатским венграм

Политолог Аверьянов: Украина сама виновата в том, что Будапешт блокирует ее членство в ЕС
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Фото: Global Look Press/Filip Radwanski
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Позиции Будапешта и Киева по венгерскому меньшинству в Закарпатье обречены на столкновение. Об этом 26 июня «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Венгрия последовательно проводит политику, направленную на защиту интересов этнических венгров, проживающих за пределами исторической родины. Точно так же Украина последовательно проводит курс на строительство национального государства, в котором украинский язык и украинская культура тотально доминируют, и этническим меньшинствам нужно к этому приспосабливаться. Эти две тенденции при сохранении нынешних правительств в Будапеште и Киеве обречены на столкновение», — сказал эксперт.

Для Киева это означает то, что Будапешт будет блокировать членство Украины в европейских и евроатлантических структурах, отметил Аверьянов.

«В частности, предстоящий саммит НАТО, который должен пройти в начале июля, не примет никаких благоприятных для Украины решений. Прежде всего из-за позиции Венгрии. Винить в этом Киев должен прежде всего самого себя, поскольку он сам избрал такую политику, которая не является сегодня мейнстримом в Европейском союзе. Там принято всячески пестовать национальные и прочие меньшинства», — заключил он.

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В апреле вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявил «Известиям», что если бы власти Украины предоставили Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство, и другим регионам территориальную автономию, это стало бы «шагом в правильном направлении».

В марте политолог Алексей Кочетков сказал в беседе с «Известиями», что венгры являются коренным населением Закарпатской области, они проживали там задолго до образования Украины.

В том же месяце глава венгерского МИДа заявил, что Будапешт хочет от Украины возвращения прав национальных меньшинств, действовавших до 2015 года. По его словам, Венгрия наблюдает постоянные системные нарушения прав меньшинств на Украине.

13 декабря 2022 года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о национальных меньшинствах. Недовольство документом помимо Венгрии высказала Румыния, имеющая на Украине крупные общины соотечественников.

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